Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρές και σε προχωρημένη σήψη βρέθηκαν σε διαμέρισμα δύο αδελφές

Σύμφωνα με πληροφορίες του larissanet.gr οι αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν ώστε να εισέλθουν σε διαμέρισμα οικοδομής στο κέντρο της πόλης. Έτσι, λίγο μετά τις 21:00 οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο αδελφές ηλικίας 76 και 83 ετών νεκρές και σε προχωρημένη σήψη.
Αμέσως ενημερώθηκε εισαγγελέας, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους.
Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Λάρισας.
Πηγή: newsbomb.gr