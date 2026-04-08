Θεσσαλονίκη: 14χρονη κατήγγειλε 17χρονο για βιασμό

Συνελήφθη χθες τα ξημερώματα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, ένας 17χρονος Αιγύπτιος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανήλικους.

Προηγήθηκε καταγγελία μίας 14χρονης, σύμφωνα με την οποία, ξημερώματα χθες και ενώ φιλοξενούσε στην οικία της τον αλλοδαπό, που τον γνώρισε σε μία παραλία στην Περαία, αυτός προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της χωρίς τη θέλησή της.

Η κοπέλα μένει μαζί με τον πατριό της, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προχωρήσει και στο παρελθόν σε αντίστοιχες καταγγελίες για άλλα άτομα, ενώ φέρεται και το οικογενειακό περιβάλλον να είναι προβληματικό. Από τις Αρχές έχει δοθεί εντολή να γίνει ιατροδικαστική εξέταση στο θύμα.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: news247.gr