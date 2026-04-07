MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Η Άννα Βίσση έκανε unfollow και άλλον πασίγνωστο επιχειρηματία φίλο της -Τι συμβαίνει με την Ελληνίδα σταρ

0
Οι ξαφνικές αποχωρήσεις συνεργατών της Άννας Βίσση και τα unfollow που έχει κάνει η ίδια, βάζοντας τέλος σε μακροχρόνιες φιλίες, έχουν προκαλέσει πολλές απορίες.

διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ

Η Άννα Βίσση έκανε unfollow και άλλον πασίγνωστο επιχειρηματία φίλο της -Τι συμβαίνει με την Ελληνίδα σταρ