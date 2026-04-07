Σοκ στην Εύβοια: Εντοπίστηκε σορός στην παραλία Γαλάζια Λίμνη

Διερχόμενοι πολίτες βρήκαν την σορό στην ακτογραμμή της παραλίας Γαλάζια Λίμνη στην Εύβοια, από διερχόμενους, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.
Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η ταυτότητα του ατόμου, ενώ παραμένουν άγνωστες και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, το λιμενικό, εθελοντές της ομάδας διάσωσης Εύβοιας Sar 312 και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Αναμένεται η ειδική διαδικασία μέχρι να διευκρινιστεί η ταυτότητα του ατόμου ενώ η ιατροδικαστική εξέταση, θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου.
Πηγή: newsit.gr