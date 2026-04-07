Σκρέκας: «Δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε εμπλοκή εκ μέρους μου»

Την βούλησή του να αρθεί άμεσα η ασυλία του διατύπωσε ο Κώστας Σκρέκας στο υπόμνημά του προς την επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

“Διατυπώνω σαφώς και ανενδοιάστως την βούληση μου να αρθεί άμεσα η ασυλία μου, ώστε να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, στο πλαίσιο των οποίων έχω την απόλυτη βεβαιότητα ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά μου” αναφέρει ο πρώην γραμματέας της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας στο υπόμνημά του προς την επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αναφορικά με τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

“Η αναφορά του ονόματός μου στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ανέχομαι επ’ ουδενί να αποτελέσει πεδίο σκιών ή αντικείμενο εκμετάλλευσης εις βάρος της αμόλυντης πορείας μου” υπογραμμίζει ο κ.Σκρέκας, ενώ καταλήγει πως “δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε εμπλοκή εκ μέρους μου και είμαι απολύτως βέβαιος για το ότι δεν υπάρχει το παραμικρό παράνομο να με βαρύνει”.

Πηγή: newsbomb.gr