Μπλόκο στη Φυλή και "ναυάγιο" για το mega logistics park -Στον αέρα η μετακόμιση 400 μεταφορικών από τον Ελαιώνα

Τρικλοποδιά σε ένα από τα σημαντικότερα έργα για το κυκλοφοριακό ξεμπλοκάρισμα της Αττικής έβαλε ο Δήμος Φυλής. Ο λόγος για το logistics parks στη Φυλή, στο οποίο θα μετακινούταν 400 μεταφορικές εταιρίες από τον Ελαιώνα δίνοντας μία σημαντική ανάσα στον Κηφισό, καθώς θα αφαιρούσαν καθημερινά 4.000 νταλίκες, με το σχετικό διαγωνισμό να τρέχει από το Υπερταμείο, στο οποίο είχε ενταχθεί το ΤΑΙΠΕΔ που είχε αναλάβει να δημοπρατήσει το σχετικό έργο.

Η χθεσινή ανακοίνωση περί μη υποβολής προσφορών από τα ενδιαφερόμενα σχήματα σημαίνει και το επίσημο άδοξο τέλος του διαγωνισμού, καθώς, όπως αναφέρουν στο The TOC πηγές πολύ κοντά στη διαγωνιστική διαδικασία, το μοντέλο που πρότεινε ο Δήμος Φυλής ήταν ανεδαφικό και πως δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι δεν υπήρξε ούτε μία προσφορά.

Σχετικά με το μέλλον του διαγωνισμού προσθέτουν πως δε θα υπάρξει νέος διαγωνισμός, ενώ για τη μετακίνηση των εταιρειών υπάρχουν και άλλες λύσεις, αλλά αυτές είναι στα χέρια των αρμόδιων υπουργείων.

Από την πλευρά των ενδιαφερόμενων εταιρειών επικρατεί ένα παρόμοιο κλίμα όσον αφορά τη στάση του Δήμου. Σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο δεν ήταν καθόλου βιώσιμο με το έργο να καταγράφει ζημιές εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο που θα περνούσε, ενώ το γεγονός πως μόνο για το οικόπεδο ζητήθηκαν 100 εκατ. € δυσχέραινε αρκετά την κατάσταση, καθώς πωλούταν, σύμφωνα με εκτιμήσεις τρεις φορές πάνω από τις τιμές της αγοράς.

Το έργο και τα ηχηρά επιχειρηματικά ονόματα

Ο διαγωνισμός που έτρεχε η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Υπερταμείου (PPF) αφορούσε σε μία παραχώρηση ύψους 250 εκατ. ευρώ, με στόχο να δημιουργηθεί ένας νέος, σύγχρονος κόμβος logistics και μεταφορών στη θέση "Σπηλιές" του Δήμου Φυλής.

Για το έργο αυτό είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον τρία ισχυρά σχήματα με ηχηρά ονόματα του ελληνικού επιχειρείν. Αυτά ήταν:

Η τριανδρία των τριών εταιρειών AKTOR-Goldair-ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ των οποίων ηγούνται αντίστοιχα ο Αλέξανδρος Εξάρχου, ο Καλλίνικος Καλλίνικος και ο Δημήτρης Μελισσανίδης

Η FINCOP INFRASTRUCTURE LTD του Ομίλου Κοπελούζου,

Το Fyli xTra Park, με επικεφαλής την Ειδησεοφωνική τη Levante Εxpress. Πρόκειται για τη συμμαχία του Γιώργου Θεοδόση, ο οποίος είναι γνωστός από το 11880 και το vrisko.gr, και του Στρατής Απέργης, ο οποίος ηγείται της της Levante Ferries, είναι συνιδρυτής της Levante Airlines και της Levante Trains.

Ο προτιμητέος επενδυτής θα αναλάμβανε για τουλάχιστον 35 έτη τη χρηματοδότηση, αδειοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση του πάρκου. Το έργο θα εκτεινόταν σε 437 στρέμματα και φιλοδοξεί να γίνει ένα "πράσινο εργοστάσιο συντονισμού”, όπου οι μεταφορές, τα logistics και η τεχνολογία θα συναντιούνται στον ίδιο χάρτη.

Μέσα στο σχέδιο προβλεπόταν, επίσης, τουριστικά καταλύματα και υποδομές φιλοξενίας, για οδηγούς και εργαζόμενους, σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που θυμίζει μικρή "πόλη” logistics, ενώ για τις 400 εταιρείες που θα "μετακόμιζαν" θα δινόταν επιδότηση ύψους 21 εκατ. € από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Πηγή: thetoc.gr