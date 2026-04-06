Θρίλερ στην Παλλήνη: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας με tie wrap στον λαιμό του

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Μ. Δευτέρας στην περιοχή της Παλλήνης, όπου εντοπίστηκε νεκρός άνδρας σε χαντάκι στην άκρη του δρόμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα έφερε δεματικά καλωδίων (tie wrap) γύρω από τον λαιμό του, ενώ για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες Αρχές.

Τα πρώτα στοιχεία για τον νεκρό άνδρα στην Παλλήνη

Ο άνδρας εντοπίστηκε στην περιοχή της Παλλήνης, στα όρια με την Παιανία, στη συμβολή της 541 ΠΧ με τη Λεονταρίου.

Κατά την άφιξη των αρμόδιων δυνάμεων στο σημείο, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για άνδρα περίπου 50 ετών, αγνώστων λοιπών στοιχείων, ο οποίος έφερε δεματικά καλωδίων γύρω από τον λαιμό του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα δύο δεματικά ήταν δεμένα με τις άκρες τους σε αντίθετες κατευθύνσεις, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να τα έχει τραβήξει ο ίδιος.

Πηγή: lawandorder.gr