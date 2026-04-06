Νέα αύξηση μισθών από την εταιρεία Σκλαβενίτης

Η εταιρεία Σκλαβενίτης προχώρησε σε αύξηση του εισαγωγικού μισθού, σε συνέχεια της πρόσφατης απόφασης του Υπουργείου Εργασίας για τον καθορισμό του νέου κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ.

Νέα μισθολογικά επίπεδα από 1η Απριλίου 2026

Η εταιρεία προχώρησε από τον Απρίλιο 2026 σε αύξηση του βασικού μισθού, ο οποίος διαμορφώνεται πλέον στα 1.000 ευρώ για άγαμο εργαζόμενο και στα 1.060 ευρώ για έγγαμο. Μετά τη συμπλήρωση δύο ετών προϋπηρεσίας, ο βασικός μισθός αυξάνεται σε 1.050 ευρώ για άγαμο και σε 1.110 ευρώ για έγγαμο εργαζόμενο, ενισχύοντας περαιτέρω την εξέλιξη των αποδοχών.

Σημειώνεται ότι τα προηγούμενα επίπεδα αμοιβών στην επιχείρηση ήταν ήδη υψηλότερα από τον νόμιμο κατώτατο μισθό που τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2026. Συγκεκριμένα, μέχρι τον Μάρτιο του 2026, ο βασικός μισθός ανερχόταν στα 960 ευρώ και διαμορφωνόταν στα 1.000 ευρώ με τη συμπλήρωση διετίας.

Επένδυση 22,3 εκατ. ευρώ και εύρος εφαρμογής

Σύμφωνα με πηγές κοντά στην εταιρεία οι νέες μισθολογικές παρεμβάσεις της εταιρείας, συνολικού ύψους 22,3 εκατ. ευρώ, επιφέρουν αυξήσεις αποδοχών σε 29.600 εργαζόμενους. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ο νέος βασικός μισθός υπερβαίνει τον νόμιμο κατώτατο κατά 8,7% για τους άγαμους και κατά 15,2% για τους έγγαμους εργαζόμενους.

Διατήρηση επιδομάτων και διευρυμένες παροχές

Πέραν του βασικού μισθού, συνεχίζεται η καταβολή επιδομάτων γάμου, προϋπηρεσίας, καθώς και επιδομάτων για τρίτεκνους και πολύτεκνους εργαζόμενους. Παράλληλα, διατηρείται ένα ευρύ πλαίσιο πρόσθετων παροχών, το οποίο περιλαμβάνει πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης ζωής και υγείας για το σύνολο του προσωπικού, με πλήρη κάλυψη των ασφαλίστρων από την επιχείρηση.

Επιπλέον, παρέχονται εκπτώσεις για αγορές από τα καταστήματα της εταιρείας, διατακτικές ενίσχυσης για τρίτεκνους και πολύτεκνους, ειδικές άδειες για εργαζόμενους γονείς με παιδιά με ειδικές ανάγκες, καθώς και οικονομική ενίσχυση σε περιπτώσεις γέννησης τέκνου.

Αναγνώριση προϋπηρεσίας πέραν του θεσμικού πλαισίου

Ιδιαίτερη διάσταση έχει και η πολιτική αναγνώρισης της προϋπηρεσίας. Ενώ η ισχύουσα νομοθεσία αναγνωρίζει μόνο την προϋπηρεσία που έχει διανυθεί πριν τις 14 Φεβρουαρίου 2012 και μετά την 1η Ιανουαρίου 2024, η εταιρεία αναγνωρίζει και το διάστημα από 14/02/2012 έως 31/12/2023. Με τον τρόπο αυτό, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν νωρίτερα τις προσαυξήσεις που συνδέονται με τις τριετίες.

Απασχόληση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Παράλληλα με τις μισθολογικές παρεμβάσεις, η εταιρεία συνεχίζει την ενίσχυση της απασχόλησης. Κατά το 2025 δημιουργήθηκαν 2.006 νέες θέσεις εργασίας, με το συνολικό προσωπικό να ανέρχεται σε 35.965 εργαζόμενους.

Το ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο

Σε μια περίοδο που η συζήτηση για το κόστος ζωής και τις αμοιβές εντείνεται, η συγκεκριμένη εξέλιξη εντάσσεται σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και διεθνών οικονομικών πιέσεων. Η αναπροσαρμογή των αποδοχών αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμβάλλει στη στήριξη της αγοραστικής δύναμης και στη διατήρηση ανταγωνιστικών και βιώσιμων όρων εργασίας.

Η πολιτική αυτή αναδεικνύει τη σημασία πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και στην ενίσχυση της σταθερότητας του ανθρώπινου δυναμικού, παράγοντες που παραμένουν κρίσιμοι για τη λειτουργία και την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα.

Πηγή: newsbomb.gr