ΟΑΣΘ: Απολύθηκε ο οδηγός που «πλακώθηκε» με οδηγό ΙΧ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Την οριστική απομάκρυνσή του από την εργασία του αποφάσισε το πειθαρχικό συμβούλιο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) για τον οδηγό λεωφορείου του, ο οποίος συνεπλάκη βίαια με οδηγό ΙΧ στη μέση του δρόμου.

Το σοβαρό σκηνικό βίας έφερε στη δημοσιότητα βίντεο στα social media, το οποίο κατέγραφε τον οδηγό της γραμμής 14 να έρχεται σε συμπλοκή με οδηγό ΙΧ που είχε σταθμεύσει στη λεωφορειολωρίδα επί της Εγνατίας με Συγγρού και εμπόδιζε τη διέλευση του λεωφορείου.

Νωρίτερα, όταν το εν λόγω βίντεο υπέπεσε στην αντίληψη του ΟΑΣΘ, ανακοινώθηκε ότι θέτει σε άμεση διαθεσιμότητα τον εργαζόμενο. Σύμφωνα με τις θεσμικές διαδικασίες, ο οδηγός παραπέμφθηκε στο πειθαρχικό συμβούλιο με το ερώτημα της απόλυσης.

Σε νεότερη ανακοίνωσή του, ο Οργανισμός γνωστοποιεί την οριστική απόλυση του εργαζόμενου μετά την ολοκλήρωση των πειθαρχικών διαδικασιών, καθώς έκρινε πως «η συμπεριφορά του εργαζομένου αντιτίθεται πλήρως στις αρχές και τις αξίες που διέπουν τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΟΑΣΘ». Επιπλέον, ο Οργανισμός υπογραμμίζει ότι:

«Η βία δεν είναι ούτε ανεκτή, ούτε διαπραγματεύσιμη

Η προστασία των πολιτών και η διασφάλιση του κύρους του Οργανισμού αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες

Κάθε παρέκκλιση από τα καθήκοντα και την πρέπουσα κοινωνική συμπεριφορά θα ελέγχεται άμεσα και θα επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις, βάσει των προβλεπόμενων πειθαρχικών διαδικασιών»

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος οδηγού του, ο οποίος, όπως προέκυψε από video το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατέβηκε από το λεωφορείο και συμμετείχε σε επεισόδιο με βιαιοπραγίες.

Το πειθαρχικό συμβούλιο, αφού εξέτασε ενδελεχώς όλα τα δεδομένα και, λαμβάνοντας υπόψη την απολογία του οδηγού, έκρινε ότι η συμπεριφορά του εργαζομένου αντιτίθεται πλήρως στις αρχές και τις αξίες που διέπουν τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΟΑΣΘ. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε η επιβολή της οριστικής απομάκρυνσής του από την εργασία του. Ο ΟΑΣΘ επαναλαμβάνει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι:

Η βία δεν είναι ούτε ανεκτή, ούτε διαπραγματεύσιμη

Η προστασία των πολιτών και η διασφάλιση του κύρους του Οργανισμού αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες

Κάθε παρέκκλιση από τα καθήκοντα και την πρέπουσα κοινωνική συμπεριφορά θα ελέγχεται άμεσα και θα επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις, βάσει των προβλεπόμενων πειθαρχικών διαδικασιών.

Πηγή: ethnos.gr