Ζωγράφου: Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη - Η σφραγισμένη πόρτα και οι ισχυρισμοί του 54χρονου για τις δύο νεκρές

Αξιολογούνται οι μαρτυρίες συγγενών της οικογένειας που έκαναν από την αρχή λόγο για εμπλοκή του συλληφθέντα στις «εξαφανίσεις» των δύο γυναικών για μήνες.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν πολύτιμα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι σωροί δύο γυναικών που βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου κατέληξαν να είναι νεκρές για περίπου 3 μήνες.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι Αρχές δεν έχουν καταφέρει να πάρουν απαντήσεις από 54χρονο που ζούσε στο ίδιο σπίτι με τις δύο νεκρές γυναίκες.

Ο άνδρας, ο οποίος συνελήφθη για ανθρωποκτονία κατά συρροή, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως οι γυναίκες πέθαναν από φυσικά αίτια αλλά δεν το αποκάλυψε για «να μη χάσει το σπίτι».

Τα όσα ισχυρίζεται ο 54χρονος δεν πείθουν τις Αρχές καθώς, σύμφωνα με τα όσα έχουν προκύψει από τη μέχρι στιγμής έρευνα, φαίνεται να είναι συνιδιοκτήτης του συγκεκριμένου διαμερίσματος.

Παράλληλα, αξιολογούνται οι μαρτυρίες συγγενών της οικογένειας που έκαναν από την αρχή λόγο για εμπλοκή του συλληφθέντα στις «εξαφανίσεις» των δύο γυναικών για μήνες.

Η σφραγισμένη πόρτα

Ένα σημαντικό σκέλος της έρευνας αφορά τους λόγους για τους οποίους μπορεί ο 54χρονος να σφράγισε με δομικά υλικά την πόρτα του δωματίου εντός του οποίου κείτονταν νεκρές οι δύο γυναίκες. Έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., εκτιμούν πως, ίσως, το «στοκάρισμα» να αποτέλεσε μέρος της προσπάθειας του 54χρονου να μην γίνουν αντιληπτά τα όσα μακάβρια είχαν συμβεί, από τη δυσοσμία στον χώρο.

Την ίδια στιγμή, αξιολογείται από τις Αρχές και το γεγονός ότι, αρχικά, ο 54χρονος επιχείρησε να αποκρύψει την ύπαρξη δύο νεκρών ανθρώπων στο διαμέρισμα όταν οι αστυνομικοί έφτασαν μόλις λίγα μέτρα μακριά από το σφραγισμένο δωμάτιο.

Πηγή: ethnos.gr