Σήμερα η κηδεία της Μαρινέλλας - Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης για λαϊκό προσκύνημα η σορός της

Από το πρωί η σορός θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης για λαϊκό προσκύνημα.
Η ανακοίνωση της οικογένειας
«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη, 31 Μαρτίου και ώρα 14.00 από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών.
Η σορός θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 8:00 έως τις 13:00.
Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.
Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνου δωρεές στη ”Φλόγα – Σύλλογο Γονέων Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια”».