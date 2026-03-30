Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένοι από την πυρκαγιά στο διαμέρισμα στο Γκύζη - Τέθηκε υπό έλεγχο

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Γκύζη, ενώ μια ηλικιωμένη γυναίκα απομακρύνθηκε από τον πέμπτο όροφο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ εν ζωή, με εγκαύματα, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Επιπλέον, ένας ηλικιωμένος άνδρας απομακρύνθηκε μέσω του κλιμακοστασίου και παρελήφθη από το ΕΚΑΒ, ώστε να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες, λόγω αναπνευστικών προβλημάτων.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19.30 σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου, στην οδό Ανδρέα Κάλβου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική σημειώθηκε έκρηξη σε φιάλη υγραερίου, η οποία εκτινάχθηκε από το διαμέρισμα και καρφώθηκε σε παρακείμενη πολυκατοικία.

Εκτιμάται ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από τη φιάλη υγραερίου, αλλά τα πλήρη αίτια της φωτιάς θα διευκρινιστούν από την έρευνα του αρμόδιου ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής.

Έντρομος ο ένοικος του διαμερίσματος στο οποίο κατέληξε η φιάλη περιέγραψε: «Έγινε έκρηξη αερίου σε διαμέρισμα, επί της Κάλβου και μετά από λίγο διαπιστώσαμε ότι είχε ανοίξει τρύπα στον τοίχο του υπνοδωματίου μας, στη Ραγκαβή».

Τελικά, στο διαμέρισμά διέμεναν δύο ηλικιωμένοι, οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν από το διαμέρισμά τους έχοντας τις αισθήσεις τους.

Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην περιοχή Γκύζη του δήμου Αθηναίων. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 30, 2026

Πηγή: cnn.gr