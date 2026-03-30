Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Με ζώνη στο λαιμό βρέθηκε νεκρή η 59χρονη

Νεκρή αντίκρισαν οι αστυνομικοί μια 59χρονη μέσα στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη.

Πληθαίνουν οι ενδείξεις πως ο θάνατος της 59χρονης που εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, από την έρευνα που διεξάγουν οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την τοπική ιστοσελίδα Thestival η 59χρονη εντοπίστηκε γυμνή από τη μέση και πάνω, ενώ έφερε ζώνη δεμένη στον λαιμό. Οι αρχές εξετάζουν προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο ήταν δεμένη η ζώνη, καθώς εκτιμάται ότι το συγκεκριμένο στοιχείο θα είναι καθοριστικό για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή για άλλη αιτία θανάτου.

Γειτόνισσα ανέφερε ότι την είχε δει ζωντανή μόλις την προηγούμενη ημέρα, επισημαίνοντας ότι είχε εγκατασταθεί σχετικά πρόσφατα στο συγκεκριμένο σπίτι.

Τη γυναίκα εντόπισαν νεκρή αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο και οι οποίοι ειδοποιήθηκαν από φίλη της άτυχης γυναίκας, η οποία δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με την 59χρονη.

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει τον χώρο και ερευνούν πιθαμή προς πιθαμή το διαμέρισμα για τυχόν στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη διάρρηξης στο διαμέρισμα, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν πως το σπίτι ήταν ανάστατο.

Πηγή: cnn.gr