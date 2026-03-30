Τέμπη: Έρχονται εξελίξεις στη δίκη μετά την πρώτη αποζημίωση σε συγγενείς

Τον ασκό του Αιόλου αναμένεται να ανοίξει η πρώτη αποζημίωση, ύψους 400.000 ευρώ, σε συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, μετά την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο έκρινε ότι το ελληνικό Δημόσιο είχε ευθύνη για την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου.

Όπως είπε ο συνήγορος της οικογένειας Γιώργος Καραπάνος μιλώντας στο OPEN και στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες», η απόφαση αναφέρει ότι θα μπορούσε να είχε αποτραπεί το δυστύχημα των Τεμπών καθώς ο κρατικός μηχανισμός δεν λειτούργησε.

«Η απόφαση ανοίγει νέο κύκλο συζητήσεων και στο ποινικό δικαστήριο. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς το ποινικό δικαστήριο θα κάνει χρήση μίας τέτοιας απόφασης. Τα άτομα που περιγράφονται στο κατηγορητήριο δεν είναι και οι πραγματικοί υπεύθυνοι στο σύνολό τους. Δεν εξαντλείται εκεί η ευθύνη των φυσικών προσώπων» υπογράμμισε ο Γιώργος Καραπάνος.

«Το δικαστήριο έκρινε ότι το ελληνικό Δημόσιο γνώριζε για χρόνια την κατάσταση που επικρατεί. Γνώριζε μέσω της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης που είχε στείλει δελτία Τύπου, εξώδικα και διαμαρτύρονταν για την κατάσταση. Το γνώριζε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρόμων που είχε κάνει διάφορες ενέργειες για να δείξει ότι η κατάσταση στο σιδηροδρομικό δίκτυο ήταν τραγική. Τους ανέφεραν από την αρχή ότι οι υποδομές ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, δεν υπάρχουν φωτοσήματα, τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργούσε το ETCS, είχαν συμβεί διάφοροι εκτροχιασμοί» επισήμανε ο δικηγόρος και συμπλήρωσε:

«Η απόφαση λέει το προφανές, ότι το ελληνικό Δημόσιο ενώ τα γνώριζε αυτά, παρέλειψε να ενεργήσει και να προστατεύσει τον κόσμο σε ένα δημόσιο αγαθό. Την ανθρώπινη ζωή, την ασφάλεια των συγκοινωνιών, των εργαζομένων, των χρηστών και όλων των ανθρώπων που κάνουν χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς».

Η αποζημίωση αφορά τέσσερα άτομα

Όπως έκανε νωρίτερα γνωστό ο συνήγορος της οικογένειας, η αποζημίωση αφορά τέσσερα άτομα και είναι η πρώτη απόφαση με βάση την οποία επιρρίπτονται ευθύνες στο Ελληνικό Δημόσιο λόγω της κακής συντήρησης και κατάστασης στην οποία βρισκόταν το δίκτυο.

Σύμφωνα με όσα τόνισε ο Γιώργος Καραπάνος, το «έγκλημα των Τεμπών είναι αποτέλεσμα εγκληματικών παραλείψεων και συστημικής αποτυχίας στη λειτουργία και εποπτεία του σιδηροδρομικού δικτύου».

Η δήλωση του δικηγόρου Γιώργου Καραπάνου

«Δικαστική αναγνώριση της ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου για την τραγωδία των Τεμπών από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Στις 27-3-2026, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών προέβη σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη δικαστική κρίση αναφορικά με την τραγωδία των Τεμπών, αναγνωρίζοντας για πρώτη φορά την ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου για τις συνθήκες που οδήγησαν στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Η απόφαση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη δικαστική κρίση, η οποία επιρρίπτει ευθύνες στο Ελληνικό Δημόσιο για το τραγικό αυτό συμβάν, επιβεβαιώνοντας αυτό που όλοι μας είχαμε αντιληφθεί απ’ τη πρώτη στιγμή: ότι το έγκλημα των Τεμπών δεν συνιστά ένα μεμονωμένο ή ένα απλώς τυχαίο γεγονός, αλλά το αποτέλεσμα εγκληματικών παραλείψεων και συστημικής αποτυχίας στη λειτουργία και εποπτεία του σιδηροδρομικού δικτύου.

Στο πολυσέλιδο σκεπτικό της εν λόγω απόφασης επισημαίνεται ρητώς, μεταξύ άλλων, ότι το Ελληνικό Δημόσιο, δια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μολονότι γνώριζε ήδη επί μακρόν την επικίνδυνη και απολύτως ανεπαρκή κατάσταση που επικρατούσε στο σιδηρόδρομο, άσκησε πλημμελώς και αναποτελεσματικά την εποπτεία που όφειλε, συμβάλλοντας αιτιωδώς, δια της παράνομης αυτής παράλειψής του, στο ζημιογόνο αποτέλεσμα, το οποίο μπορούσε να αποτραπεί.

Η δικαστική αυτή εξέλιξη καθιστά σαφές ότι η αναζήτηση ευθυνών δεν εξαντλείται σε επιμέρους φυσικά πρόσωπα, αλλά εκτείνεται στον ίδιο τον πυρήνα της λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την περαιτέρω δικαστική διερεύνηση πραγματικών ευθυνών και απόδοσης ουσιαστικής δικαιοσύνης στα θύματα και στις οικογένειές τους».

Πηγή: ethnos.gr