Δικηγόρος οικογένειας: «Μέχρι και η λαβή του μαχαιριού προκάλεσε μώλωπες στο σώμα του Κλεομένη»

Σοκαριστικές αποκαλύψεις από τον δικηγόρο της οικογένειας του Κλεομένη, Νίκο Αλεξανδρή, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του ANT1.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων: «μέχρι και η λαβή του μαχαιριού προκάλεσε μώλωπες στο σώμα του Κλεομένη», σε μία τοποθέτηση που εμπεριείχε σοκαριστικές λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο δολοφονήθηκε ο φίλος του ΠΑΟΚ από οπαδό του Άρη. Μάλιστα, υπογράμμισε πως αυτά που θα αποκαλυφθούν θα σοκάρουν την κοινωνία της Θεσσαλονίκης.

«Νομίζω ότι καταρρίπτονται κάθε υποψία και κάθε αναφορά σε άμυνα του δράστη. Όταν έχουν σπάσει και το κεφάλι του ανθρώπου, όταν έχουμε τραύματα μήκους και όχι βάθους, γιατί το βάθος είναι δέκα εκατοστά, μήκους πέντε και τεσσάρων εκατοστών, απευθείας στην καρδιά.

Να δω με τι θράσος μπορεί ο δράστης να ψελλίσει ότι ήταν σε άμυνα. Όταν ακούμε ότι το μαχαίρι μπήκε τόσο βαθιά, που του προκάλεσαν τραύματα και η λαβή του μαχαιριού, καταλαβαίνετε τι στυγνή δολοφονία έγινε εκείνο το βράδυ...

Έχουμε χτυπήματα από ρόπαλα, μαχαίρι και σφυρί. Ήταν και αυτά αμυντικά; Αυτό το παλικάρι κυκλοφορούσε με όλα αυτά; Πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Να δω πως θα σταθεί το αφήγημα για την άμυνα. Θυμίζω επίσης ότι δώσαμε πολλά στοιχεία στην κ. ανακρίτρια, μεταξύ των οποίων ζητήσαμε να ασκηθούν και νέες διώξεις. Να διερευνηθεί και ο ρόλος άλλων προσώπων. Σήμερα ότι είδα ότι ο δράστης προσήχθη ξανά στην κυρία ανακρίτρια. Τώρα άρχισε η ανάκριση.

Αυτά που θα δείτε θα σοκάρουν την κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Είναι ξεκάθαρη οπαδική βία».