Θρίλερ στου Ζωγράφου: «Φοβήθηκα θα μου έπαιρναν το σπίτι» - Τι ισχυρίζεται ο 54χρονος γιος

Αίσθηση έχει προκαλέσει η υπόθεση των δύο γυναικών, μάνας και κόρης, οι οποίες εντοπίστηκαν νεκρές και σε προχωρημένη σήψη μέσα σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου.

Μετά από εντολή εισαγγελέα συνελήφθη ο 54χρονος γιος της οικογένειας για τη δολοφονία τους, με τον ίδιο να ισχυρίζεται στις Αρχές πως οι δύο άτυχες γυναίκες πέθαναν μόνες τους και τοποθέτησε τις σορούς στο σφραγισμένο δωμάτιο στου Ζωγράφου διότι δεν ήθελε να γίνει γνωστός ο θάνατός τους.

Ο 54χρονος υποστηρίζει ότι οι δύο γυναίκες πέθαναν από φυσικά αίτια και πως τις μετέφερε στο σημείο για να μην αποκαλυφθεί ο θάνατός τους. Ο γιος, που αρχικά δεν μιλούσε, υποστηρίζει ότι πριν από 3 μήνες περίπου πέθανε η αδερφή του η οποία έπασχε από καρκίνο και επειδή δεν ήθελε να μαθευτεί την έβαλε στο δωμάτιο με τη μητέρα του η οποία πέθανε δύο μέρες αργότερα. Όπως είπε, απέκρυψε το γεγονός γιατί φοβόταν ότι θα του πάρουν το σπίτι.

Η 91χρονη μητέρα και η 56χρονη κόρη της βρέθηκαν νεκρές και σε προχωρημένη σήψη σε «σφραγισμένο» δωμάτιο από στόκο, στο διαμέρισμα που φέρεται πως διέμεναν. Για την υπόθεση οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον 54χρονο γιο της οικογένειας, ο οποίος με εντολή εισαγγελέα συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Το χρονικό της φρίκης

Όλα ξεκίνησαν την περασμένη Πέμπτη (26/3) όταν συγγενείς των δύο γυναικών κατήγγειλαν στο ΑΤ Ζωγράφου ότι μητέρα και κόρη αγνοούνταν για μήνες, ενώ ταυτόχρονα εξέφρασαν τους φόβους τους ότι ήταν πιθανόν να τους είχε κάνει κακό ο 54χρονος γιος της οικογένειας. Τότε, το Σάββατο (28/3) αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα, αλλά κανείς δεν τους άνοιξε.

Στη συνέχεια και ειδικότερα μία ημέρα μετά, δηλαδή το απόγευμα της Κυριακής (29/3), οι αστυνομικοί επισκέφθηκαν και πάλι το σπίτι και άνοιξε ο γιος της οικογένειας, ο οποίος δεν άφησε τους αστυνομικούς να μπουν στο διαμέρισμα και τους είπε ότι οι δύο γυναίκες έμεναν σε άλλο σπίτι, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να κατευθυνθούν προς τη διεύθυνση που τους υπέδειξε ο γιος. Ωστόσο, διαπίστωσαν ότι ήταν ψευδή και επέστρεψαν στο διαμέρισμα που είχαν μιλήσει με τον ίδιο.

Αν και κατά τη διάρκεια του ελέγχου του διαμερίσματος όλοι οι χώροι ήταν σε φυσιολογική κατάσταση, ένα δωμάτιο ήταν σφραγισμένο με στόκο. Άμεσα κλήθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε τη σχετική άδεια και οι αστυνομικοί μπήκαν στο σφραγισμένο δωμάτιο, όπου και εντόπισαν τις σορούς των δύο γυναικών σε προχωρημένη σήψη.

Πηγή: ethnos.gr