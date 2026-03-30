Προειδοποίηση Μαρουσάκη: «Έρχεται πανελλαδική κακοκαιρία με σοβαρό κίνδυνο για πλημμύρες»

Από το βράδυ της Τρίτης θα ξεκινήσει το νέο κύμα κακοκαιρίας που θα απασχολήσει τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες με έντονα καιρικά φαινόμενα.

Όπως εξήγησε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στην εκπομπή «10 Παντού» θα φέρει βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους έως και 10 μποφόρ, χιόνια στα ορεινά και αφρικανική σκόνη, ενώ θα πρέπει να βρισκόμαστε σε επιφυλακή καθώς είναι πιθανό να προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι περιοχές που βρίσκονται σε κίνδυνο για πλημμύρες είναι η Αττική, η Εύβοια, το Ιόνιο, η Θεσσαλία, η Χαλκιδική και τα νησιά του Αιγαίου.

Η κακοκαιρία αυτή θα απασχολήσει το σύνολο της χώρας, θα είναι δηλαδή «πανελλαδική» και τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται την Τετάρτη και την Πέμπτη. Προς το απόγευμα της Πέμπτης, τα πολύ έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν προς τα ανατολικά και βόρεια, χωρίς πάντως αυτό να σημαίνει ότι θα δούμε θεαματική βελτίωση του καιρού.

Την Παρασκευή θα δούμε μια υποχώρηση των πολύ έντονων φαινομένων, ωστόσο ο καιρός θα παραμείνει άστατος μέχρι και την Κυριακή και το μοτίβο θα αλλάξει από το ξεκίνημα της Μεγάλης Εβδομάδας.

Πηγή: ethnos.gr