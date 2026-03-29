Αστυνομικές επιχειρήσεις σε 4 περιοχές στη Δυτική Αττική, κατασχέθηκαν ναρκωτικά και όπλα

Ειδικές αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις την Τρίτη και την Πέμπτη 24 και 26 Μαρτίου αντίστοιχα σε οικισμούς Ρομά του Ιλίου, του Ασπροπύργου, των Αχαρνών και της Ελευσίνας.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, σε οικία στο Ίλιον εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών και οπλισμού. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν 6 κιλά και 235 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 452,4 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), 414 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και μικροποσότητα κοκαΐνης.



Επιπλέον, κατασχέθηκαν πιστόλι, όπλο κρότου, γεμιστήρας, 16 φυσίγγια, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, σιδερογροθιά, ρουχισμός με διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας, χειροπέδες, 4 βεγγαλικά, 5 κινητά τηλέφωνα και 3 ρολόγια χειρός μεγάλης αξίας.



Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ελέγχθηκαν συνολικά 293 άτομα, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης και λοιπές παραβάσεις. Παράλληλα, ακινητοποιήθηκαν 6 οχήματα και αφαιρέθηκαν 12 άδειες ικανότητας οδήγησης και 11 άδειες κυκλοφορίας.



Ακόμη, συνελήφθη άτομο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ σε βάρος του ενοίκου του διαμερίσματος στο Ίλιον σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου.



Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., της Δ.Α.Ο.Ε., της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε. και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, σε συντονισμένη δράση μεγάλης κλίμακας.



Δείτε φωτογραφίες

Πηγή: protothema.gr