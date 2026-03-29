Αγρίνιο: Tαυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι για την αιματηρή επίθεση σε 16χρονο

Στην ταυτοποίηση τριών ανηλίκων, ηλικίας 16 και 17 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές για την επίθεση σε βάρος του 16χρονου που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (28/3) στο κέντρο του Αγρινίου.

Σε βάρος των τριών σχηματίζεται δικογραφία για επίθεση, ενώ για έναν εξ αυτών περιλαμβάνεται στην δικογραφία και η κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές από το παρελθόν, στοιχείο που εξετάζεται ως πιθανό κίνητρο της επίθεσης.



Ο ανήλικος σήμερα Κυριακή 29.03.26 αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του τραύματός του.



Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 στην οδό Σταΐκου και Κύπρου, κοντά στην πλατεία Δημοκρατίας, όπου ο 16χρονος δέχθηκε την επίθεση από 4 με 5 άτομα.



Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ανήλικος υπέστη χτυπήματα με κλοτσιές και μπουνιές, ενώ ένα από τα εμπλεκόμενα άτομα φέρεται να τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι ή σουγιά, στον γλουτό. Επίσης, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, μαζί με τον 16χρονο φέρεται να βρισκόταν και μία νεαρή κοπέλα, πιθανότατα η αδελφή του, χωρίς να έχει αναφερθεί η εμπλοκή της στο επεισόδιο. Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή: protothema.gr