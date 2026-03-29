H συγκινητική αφιέρωση της Άννας Βίσση για την Μαρινέλλα (vid)

Η Ελλάδα πενθεί στο άκουσμα της είδησης του θανάτου της σπουδαίας Μαρινέλλας και όπως είναι φυσικό ο καλλιτεχνικός χώρος δεν έχει μείνει ανεπηρέαστος.

Η εμβληματική Μαρινέλλα έφυγε έπειτα από πολύμηνη μάχη με τις επιπτώσεις βαρύτατου εγκεφαλικού επεισοδίου που είχε υποστεί τον Σεπτέμβριο του 2024, βυθίζοντας στο πένθος μια ολόκληρη χώρα.

Η Άννα Βίσση, μάλιστα προχώρησε σε μια συγκινητική αφιέρωση για την Μαρινέλλα με την συγκίνηση να είναι έντονη, αφού η πασίγνωστη τραγουδίστρια έχει εκφράσει πολλές φορές την αγάπη της για την μεγάλη κυρία του ελληνικού πενταγράμμου.

«Καλησπέρα, αυτή η διακοπή δεν αποτελεί μέρος του προγράμματος. Είμαι πολύ συγκινημένη για αυτό που ακούσαμε σήμερα και θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Θα γίνω χαρούμενη σε πολύ λίγο, αλλά αυτή τη στιγμή θα ήθελα να αφιερώσουμε μια στιγμή, κάτι να θυμηθούμε όλοι μας από αυτή τη γυναίκα που λατρέψαμε.

Για τη Μαρινέλλα μιλάω. Όλοι την χειροκροτήσαμε χρόνια τώρα, την λατρέψαμε. Είμαι και εγώ μια από εσάς που όταν την είδα 16 χρονών, όταν είχα έρθει στην Αθήνα, είχα μείνει άναυδη. Την κοίταγα και την θαύμαζα και έλεγα «μια μέρα θα γίνω και εγώ έτσι». Δεν ξέρω τι έγινα, αλλά σημασία έχει τι έγινε αυτή.

Έφυγε σήμερα ένας ζωντανός θρύλος και από εδώ και πέρα πιστεύω ότι όλοι μας θα θυμόμαστε έναν θρύλο που θα μείνει στην αιωνιότητα. Αυτή η γυναίκα, ήταν θαρραλέα, ήταν σπουδαία φωνή, σπουδαία προσωπικότητα. Κατάφερε πάρα πολλά στην ζωή της. Για εμένα ήταν πρότυπο και πιστεύω και για πολλές γυναίκες και πολλούς ανθρώπους.

Η Μαρινέλλα έφυγε στα 88 της και εγώ θαυμάζω τους ανθρώπους που κρατάνε, κρατάνε για πιστεύουν και είναι πιστοί σε αυτό που τους όρισε η φύση να είναι. Θαυμάζω την Μαρινέλλα, την θαυμάζουμε όλοι μας και λυπάμαι πάρα πολύ που έφυγε», ανέφερε η Άννα Βίσση στην ομιλία της.