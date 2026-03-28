Τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Το χρονικό της τραγωδίας με τους δύο νεκρούς - Σοκάρουν οι φωτογραφίες

Μια ακόμα τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε σήμερα (28/3) λίγο μετά τις 16:00 στην Εγνατία Οδό, με δύο νεκρούς και τρεις τραυματίες που έχουν διακομισθεί στο νοσοκομείο.

Το δυστύχημα συνέβη όταν ένα όχημα ΙΧ εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με νταλίκα, ενόσω και τα δύο κινούνταν στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα, με τις ακριβείς συνθήκες να διερευνώνται από την Τροχαία.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, στην περιοχή επικρατούσε κακοκαιρία με έντονη χαλαζόπτωση. Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσε όχημα της Νέας Εγνατίας ΑΕ για να προχωρήσει σε ρύθμιση της κυκλοφορίας καθώς και τα δύο οχήματα είχαν ακινητοποιηθεί στο οδόστρωμα.

Διαβάστε το χρονικό και δείτε φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας στο ethnos.gr