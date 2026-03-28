Βουλιαγμένη – Επικεφαλής της επιχείρησης: «Οι γονείς θα μπορέσουν να αποχαιρετήσουν το παιδί τους»

Ανασύρθηκε η σορός του 34χρονου δύτη –πιλότου στο επάγγελμα– από το «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, όπως επιβεβαίωσε ο Διοικητής της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του Λιμενικού Σώματος, Ιωάννης Παπαδάκης, μιλώντας στους δημοσιογράφους το μεσημέρι του Σαββάτου (28/03).

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Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

«Αν μπορείς να πεις ότι υπάρχει μία ικανοποίηση, είναι για το γεγονός ότι το ιερότερο πράγμα που υπάρχει στη ζωή, οι γονείς, που έχασαν ένα παιδί, τουλάχιστον θα μπορέσουν να το πάρουν μαζί τους και να το απιχαιρετήσουν όπως πρέπει», ήταν μερικά από τα λόγια του.



Η σορός του πιλότου παρελήφθη από πλωτό σκάφος, το οποίο μεταβαίνει σε λιμάνι έτσι ώστε να παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και να διακομισθεί στο νοσοκομείο και να ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία, πριν δοθεί στην οικογένειά του για την κηδεία.

Η επιχείρηση ήταν πολύ δύσκολη και διήρκησε αρκετές ώρες, καθώς πρόκειται για ένα πολύ επικίνδυνο σημείο, ακόμα και για έμπειρους δύτες που φέρουν τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Η σορός του άτυχου 34χρονου εντοπίστηκε σε βάθος περίπου 30 μέτρων, με την ομάδα των σπηλαιοδυτών που επιχείρησε για την ανάσυρσή του, να κατεβαίνει σταδιακά μέχρι εκείνο το σημείο, έχοντας ασφαλίσει προηγουμένως με σχοινιά και δέστρες τόσο εκείνοι, όσο και τον εξοπλισμό που έφεραν.

Στην ομάδα μετείχαν επτά σπηλαιοδύτες, εκ των οποίων οι πέντε επιχείρησαν υποβρυχίως και οι υπόλοιποι βρίσκονταν στο βοηθητικό σκάφος.

Πηγή: newsbomb.gr