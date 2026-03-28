Αντιπολεμικά συλλαλητήρια από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Σούδα – Τα ραντεβού

Σήμερα, Σάββατο (28/3), στις 3μμ θα πραγματοποιηθεί αντιρατσιστικό και αντιπολεμικό συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος, ενώ ανάλογες κινητοποιήσεις θα λάβουν χώρα σε πολλές άλλες πόλεις.

Η κινητοποίηση συνδέει το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα με την έξαρση των πολέμων, ενώ αναδεικνύει και το θέμα του κοινωνικού κόστους και της ακρίβειας, σε αντίθεση με τις πολεμικές δαπάνες.

Το πρόγραμμα των συλλαλητηρίων

Αλεξανδρούπολη: Δημαρχείο, 12:00

Ξάνθη: Πλατεία Δημοκρατίας, 12:00

Θεσσαλονίκη: Άγαλμα Βενιζέλου, 12:00

Παναγίτσα: Ο Κήπος των Παιδιών, 11:00

Βέροια: Πλατεία Δημαρχείου, 12:00

Ιωάννινα: Περιφέρεια, 12:00

Άρτα: Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, 11:00

Πρέβεζα: Θεοφάνειος, 11:30

Λάρισα: Κεντρική Πλατεία, 12:00

Τρίκαλα: Πλατεία Ρήγα Φεραίου, 11:00

Καρδίτσα: Κεντρική Πλατεία, 12:00

Βόλος: Δημαρχείο, 11:30

Άμφισσα: Πλατεία Λαού, 12:00

Χαλκίδα: Στρογγυλό, 19:30

Ωρωπός: Λιμάνι, 17:00

Αθήνα: Σύνταγμα, 15:00

Παλαιά Φώκαια: Μ. Ασίας & Λεωφ. Σουνίου, 11:00

Πάτρα: Πλατεία Γεωργίου, 11:00

Κόρινθος: Περιβολάκια, 12:00

Πύργος: Κεντρική Πλατεία, 12:00

Κυπαρισσία: Κεντρική Πλατεία, 13:00

Λεωνίδιο: Πλατεία Ηρώων, 18:00

Σπάρτη: Κεντρική Πλατεία, 18:30

Καλαμάτα: Πλατεία Όθωνος, 12:00

Κέρκυρα: Ανουντσιάτα, 12:00

Λευκάδα: Άγιος Μηνάς, 18:30

Κεφαλονιά: Αντιπεριφέρεια, 12:00

Ζάκυνθος: Κτίριο Περιφέρειας, 19:00

Σύρος: Πλατεία Μιαούλη, 12:00

Τήνος: Λιμάνι, 12:00

Πάρος: Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους, 11:00

Μήλος: Αρχαιολογικό Μουσείο, 15:00

Χίος: Πλατεία Βουνάκι, 12:00

Ικαρία: Εύδηλος, 17:00

Κάλυμνος: Πνευματικό Κέντρο, 19:00

Κως: Πλατεία Ελευθερίας, 12:00

Κρήτη: Πλατεία Σούδας, 13:00

Ιεράπετρα: Πλατεία, 18:00

Μεταξύ των φορέων που καλούν είναι: ΚΕΕΡΦΑ, συνέδριο ΕΚΑ, συνέδριο ΠΟΕΣΥ, ΟΕΝΓΕ, ΕΙΝΑΠ, ΠΟEΔΗΝ, Ομοσπονδία Εργαζόμενων στον ΟΑΕΔ, σωματεία εργαζόμενων σε εκπαίδευση, νοσοκομεία, δήμους, March to Gaza Greece, Παλαιστινιακή Παροικία, Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο, No Kings Greece, Συγγενείς και επιζώντες του ναυαγίου της Πύλου, Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος «ΕΝΟΤΗΤΑ», KASAPI Hellas – Ένωση Φιλιππινέζων Εργαζόμενων, Κοινότητα σιϊτών μουσουλμάνων στην Ελλάδα, Ένωση Μουσουλμάνων Ελλάδας, BDS Greece, Κοινότητα Μπαγκλαντεσιανών, Νέα Αριστερά,φοιτητικοί σύλλογοι και μαθητές σχολείων Αθήνας. Νομική στήριξη παρέχουν: Διεθνής Αμνηστία, Rescue American Democracy, Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων Αθήνας.

Πηγή: news247.gr