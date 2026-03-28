Πώς οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια θα επηρεάσουν τον ελληνικό τουρισμό

Τι λέει στο ethnos.gr ο πρόεδρος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA).

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στον ελληνικό τουρισμό από τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή, με εκπροσώπους του χώρου να εκφράζουν την εκτίμηση στο ethnos.gr ότι, παρά την αύξηση των τιμών κυρίως στα καύσιμα και στα αεροπορικά εισιτήρια, κάτι που δεν θα εξομαλυνθεί πριν περάσουν κάποιοι μήνες, σε περίπτωση που οι εχθροπραξίες τελειώσουν μέχρι τα μέσα του Απριλίου, το στοίχημα για το ερχόμενο καλοκαίρι δεν θα χαθεί.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA), Νίκο Κελαϊδίτη, μέχρι στιγμής δεν καταγράφονται ακυρώσεις, ωστόσο, παρατηρείται μία επιβράδυνση στις κρατήσεις, τόσο για το Πάσχα όσο και για το καλοκαίρι, στους προορισμούς ολόκληρης της χώρας, η οποία κυμαίνεται σήμερα στο 30% σε σχέση με τις προσδοκίες.

«Σε καμία περίπτωση δεν έχουν ''παγώσει'' οι κρατήσεις, ωστόσο, μπορώ να πω κατ' εκτίμηση ότι σήμερα έχουμε το 70% των κρατήσεων από αυτές που περιμέναμε. Ίδια είναι η εικόνα σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται από την ισραηλινή αγορά, η οποία είναι λογικό να έχει ''παγώσει'' και από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, αφού οι τουρίστες από εκεί δεν μπορούν να γνωρίζουν σήμερα το κόστος που θα χρειαστεί να καταβάλουν για την αεροπορική τους μετάβαση. Είναι σημαντικό ότι τουλάχιστον μέχρι στιγμής το ενδιαφέρον από την Ευρώπη παραμένει το ίδιο με τα προηγούμενα χρόνια. Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση είναι πολύ ευμετάβλητη και αν συνεχιστεί ο πόλεμος για μεγάλο χρονικό διάστημα, σίγουρα θα υπάρξει μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στον ελληνικό τουρισμό», σημειώνει στο ethnos.gr ο κ. Κελαϊδίτης.

Μικρή μείωση στη ζήτηση αεροπορικών εισιτηρίων

Κατά τον πρόεδρο της HATTA, παρά το γεγονός ότι εξαιτίας του πολέμου τις τελευταίες μέρες τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν αυξηθεί, αλλά όχι προς το παρόν σε τραγικά επίπεδα και η τιμή τους αποτελεί έναν ιδιαίτερα καταλυτικό παράγοντα ιδίως για τον εισερχόμενο τουρισμό, η ζήτησή τους κατέγραψε μία μικρή μείωση μέχρι στιγμής. «Είναι πάρα πολύ ευμετάβλητο το τοπίο, σε ό,τι αφορά τα αεροπορικά εισιτήρια και πραγματικά δεν μπορούμε να ξέρουμε, τι θα γίνει σε μία ή δύο εβδομάδες από σήμερα. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουμε, δείχνουν ότι οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων έχουν αυξηθεί αλλά όχι σε τραγικά επίπεδα. Όμως, παρά την αύξηση αυτήν η ζήτηση των εισιτηρίων έχει καταγράψει μέχρι στιγμής μία μικρή μείωση. Επειδή για τον τουρισμό είναι πολύ καταλυτικός ο ρόλος των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων, αν ο πόλεμος συνεχιστεί και τα κόστη συνεχίζουν να αυξάνονται, σίγουρα θα υπάρξει σημαντική αρνητική επίδραση στον ελληνικό τουρισμό. Τα αεροπορικά εισιτήρια μοιραία επηρεάζονται από τις τιμές των καυσίμων, οι οποίες έχουν αυξηθεί πολύ. Δυστυχώς και αύριο να τελειώσει ο πόλεμος, οι τιμές των καυσίμων δεν θα μειωθούν απότομα. Θα πρέπει να περάσουν τρεις ή τέσσερις μήνες, για να αρχίσουμε να βλέπουμε μία εξομάλυνση», αναφέρει ο κ. Κελαϊδίτης.

Θα μειώσουν τις μέρες παραμονής τους οι τουρίστες;

Σε ό,τι αφορά τις όποιες εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν για το ερχόμενο καλοκαίρι, ο πρόεδρος της HATTA αναφέρει στο ethnos.gr ότι φαίνεται ότι θα οδηγηθούμε στη λογική των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής. Παράλληλα, εκφράζει τη βεβαιότητά του ότι το τουριστικό ρεύμα προς την Ελλάδα δεν πρόκειται να σταματήσει, ωστόσο, είναι πιθανό οι τουρίστες από το εξωτερικό να μειώσουν τις μέρες παραμονής τους στη χώρα μας κατά τις διακοπές τους. «Αν μέχρι το Πάσχα ο πόλεμος τελειώσει, η χώρα μας θα κερδίσει το στοίχημα του τουρισμού για φέτος, αφού οι αρνητικές επιδράσεις δεν θα είναι μεγάλες», τονίζει ο πρόεδρος της HATTA. Τέλος, αναφορικά με την τουριστική κίνηση την περίοδο του Πάσχα, που αφορά κυρίως τον εγχώριο τουρισμό, ο κ. Κελαϊδίτης αναμένει μία μικρή μείωση, η οποία θα κυμανθεί κάτω από το 10%. Ωστόσο, καλύτερη εικόνα, για το πώς θα εξελιχθεί η τουριστική κίνηση το Πάσχα, οι επαγγελματίες του κλάδου θα έχουν την ερχόμενη εβδομάδα.