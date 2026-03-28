Βουλιαγμένη: Σήμερα η αποστολή ανάσυρσης του 34χρονου δύτη από το «πηγάδι του Διαβόλου»

Η επιχείρηση ανάσυρσης του 34χρονου αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 1,5 ώρα.

Μία ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα 5 σπηλαιοδυτών, σήμερα (28/3) θα βουτήξει σε ένα από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια περάσματα της χώρας, το αποκαλούμενο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη.

Στόχος, η ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη που παρασύρθηκε από τα επικίνδυνα ρεύματα, μία επιχείρηση που χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά δύσκολη και υψηλού ρίσκου, από τους δύτες που αύριο το πρωί θα επιχειρήσουν μέσα στο σπήλαιο.

«Υπάρχει ένα σπήλαιο εκεί που τελειώνει το πηγάδι, σε ένα συγκεκριμένο σημείο το ρεύμα είναι πάρα πολύ δυνατό. Τον πέρασε από αυτό το σημείο, που είναι πάρα πολύ δυνατό το ρεύμα και στενό και δεν μπορούσε να επιστρέψει, δεν μπλέχτηκε. Εγκλωβίστηκε δηλαδή μέσα στο σπήλαιο, ούτε στα σχοινιά μπλέχτηκε που ακούω, ούτε τίποτα απολύτως», είπε ο δύτης Λευτέρης Κουταλάς στο MEGA.

Για την επιχείρηση που ετοιμάζεται, τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Εδώ και 4 ημέρες τοποθετούνται ειδικοί πάσσαλοι και μεταλλικές κατασκευές, πάνω στις οποίες θα δεθούν σκοινιά υψηλής αντοχής.

Μέσα από αυτά τα σημεία στήριξης, οι δύτες θα επιχειρήσουν να κινηθούν με ακρίβεια και ασφάλεια σε ένα περιβάλλον όπου η ορατότητα αγγίζει το μηδέν και κάθε κίνηση απαιτεί απόλυτο έλεγχο.

Η επιχείρηση ανάσυρσης του 34χρονου αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 1,5 ώρα και αυτό θα εξαρτηθεί από τον καιρό, τα ρεύματα, τη θολότητα του βυθού αλλά και το κατά πόσο θα λειτουργήσουν οι προκατασκευές που έχουν γίνει από την ομάδα των σπηλαιοδυτών.

Πηγή: newsbomb.gr