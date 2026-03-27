Ζάκυνθος: 62χρονος πυροβόλησε γειτόνισσά του και την τραυμάτισε στο πόδι μετά από διαπληκτισμό

Την γειτόνισσά του πυροβόλησε ένας 62χρονος το βράδυ της Πέμπτης (26/03) στη Ζάκυνθο, μετά από διαπληκτισμό που είχαν.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 62χρονος αλλά και άλλοι γείτονες διαπληκτίστηκαν με μία 60χρονη Γερμανίδα, την οποία κατηγορούν ότι προκαλεί προβλήματα.

Ο άνδρας, για να την εκφοβίσει, πυροβόλησε με μία από τις κυνηγετικές του καραμπίνες στο έδαφος, με αποτέλεσμα, ωστόσο, να τραυματίσει την 60χρονη στο πόδι, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ Ζακύνθου.

Αστυνομικοί μετέβησαν στη συνέχεια στο σημείο, όπου εντόπισαν την 60χρονη τραυματισμένη, ενώ από τον χώρο περισυλλέγησαν τρία κυνηγετικά φυσίγγια, εκ των οποίων τα δύο πυροδοτημένα.

Από την προανάκριση ταυτοποιήθηκε ως δράστης ο 62χρονος, γείτονας της παθούσας, ο οποίος και συνελήφθη, ενώ έγινε και έρευνα στο σπίτι του, από όπου κατασχέθηκαν έξι κυνηγετικά όπλα, αλλά και φυσίγγια.

Σε βάρος του 62χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Πηγή: cnn.gr