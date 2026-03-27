Τροχαίο στη λεωφόρο Μαραθώνος: Οδηγούσε μεθυσμένος με τα δύο ανήλικα παιδιά του

Στη σύλληψη ενός 55χρονου προχώρησαν οι Aρχές την Παρασκευή (27/03), καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, έχοντας μάλιστα μαζί του τα δύο ανήλικα παιδιά του, όταν προκάλεσε τροχαίο ατύχημα στη Λεωφόρο Μαραθώνος.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν το όχημα του 55χρονου, με κατεύθυνση από τον Σταυρό προς το Πικέρμι, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 38χρονος.

Ευτυχώς, από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Κατά τον έλεγχο αλκοτέστ που διενεργήθηκε, ο 55χρονος βρέθηκε θετικός με υψηλά ποσοστά (1,05 mg/l στην πρώτη μέτρηση και 0,90 mg/l στη δεύτερη), ενώ ο έλεγχος για τον 38χρονο οδηγό ήταν αρνητικός. Στο αυτοκίνητο του συλληφθέντος επέβαιναν τα δύο του παιδιά, ηλικίας 12 και 10 ετών, τα οποία στη συνέχεια παραλήφθηκαν από τη μητέρα τους.

Ο 55χρονος οδηγείται ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Πηγή: ethnos.gr