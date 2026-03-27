Επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε οίκους ανοχής: Έγιναν 12 συλλήψεις

Οίκοι ανοχής ελέγχθηκαν σε περιοχές της Αττικής, για τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και γενετήσιας εκμετάλλευσης και έγιναν 12 συλλήψεις.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων διενήργησαν ελέγχους σε έξι οίκους ανοχής στην περιοχή της Αθήνας, στο πλαίσιο των οποίων συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα (11 γυναίκες και ένας άνδρας), κατηγορούμενοι για παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή ενώ σε τέσσερις από τις συλληφθείσες διαπιστώθηκε επιπλέον ότι στερούνται έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στη Χώρα.

Οι οίκοι ανοχής είχαν σφραγιστεί κατ' επανάληψη

Όπως διαπιστώθηκε, οι ανωτέρω οίκοι ανοχής είχαν σφραγιστεί κατ’ επανάληψη, κατόπιν σχετικών αποφάσεων αρμόδιας δημοτικής Αρχής, ενώ, από τις έρευνες βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 760 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ κινήθηκε η διαδικασία για την επανασφράγιση των οίκων ανοχής.

Πηγή: iefimerida.gr