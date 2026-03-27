Κατώτατος μισθός: Η ακρίβεια «τρώει» την αύξηση των 40 ευρώ - «Είναι ανεπαρκής και φτωχή»

Ως ανεπαρκή, για να καλύψει το πραγματικό κόστος ζωής, χαρακτηρίζει την κατά σαράντα ευρώ αύξηση του κατώτατου μισθού, που ανήγγειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και θα ισχύσει από την 1η Απριλίου, ο ομότιμος καθηγητής Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Άγγελος Στεργίου.

Όπως υποστηρίζει, μιλώντας στο ethnos.gr, ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να αξιολογείται με βάση κυρίως το στεγαστικό κόστος και τη γενικότερη ακρίβεια στα προϊόντα, που σήμερα στη χώρα κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα σε σύγκριση με τα εισοδήματα των εργαζομένων αλλά και γενικά των νοικοκυριών, οπότε η αύξηση των σαράντα ευρώ φαντάζει πολύ φτωχή.

«Αν ήθελε πραγματικά η κυβέρνηση να μειώσει τις εισοδηματικές ανισότητες και να προστατεύσει τους εργαζόμενους, θα έπρεπε να προχωρήσει σε μία πιο γενναία αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, η οποία θα ήταν αποτέλεσμα συλλογικών διαπραγματεύσεων. Η αύξηση που δίνεται, είναι ξεκάθαρο ότι δεν ανταποκρίνεται στο σημερινό πολύ υψηλό κόστος ζωής. Αν η κυβέρνηση πραγματικά είχε τον έλεγχο στην ακρίβεια στα προϊόντα αλλά και στις μισθώσεις, θα λέγαμε ότι αυτή η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού κατά σαράντα ευρώ, θα αποτελούσε μία ενίσχυση για τους εργαζόμενους. Όμως, η κυβέρνηση δεν επεμβαίνει για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και της ακρίβειας, οπότε η αναπροσαρμογή κατά σαράντα ευρώ φαντάζει πολύ φτωχή», σημειώνει στο ethnos.gr ο κ. Στεργίου.

Κατά τον ίδιο, η ανακοίνωση της κυβέρνησης για αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου έρχεται σε μία εποχή που οι τιμές όλων των προϊόντων παίρνουν την ανηφόρα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Με βάση την άνοδο των τιμών, την οποία παρατηρούμε εξαιτίας του πολέμου, το ύψος της ανακοινωθείσας αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού, θα καλύψει ίσα – ίσα αυτές τις αυξήσεις και ίσως όχι στο σύνολό τους. Άρα είναι φανερό ότι η αύξηση που θα δοθεί, δεν είναι ικανοποιητική», υπογραμμίζει ο ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ.

Ο πόλεμος μπορεί να φέρει καθυστερήσεις στην υπογραφή ΣΣΕ

Την ίδια στιγμή, για ενδεχόμενες καθυστερήσεις στη μαζικότερη υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας (ΣΣΕ), μετά τα χαρμόσυνα νέα στο τέλος του προηγούμενου χρόνου για συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε αυτό το ζήτημα, κάνει λόγο ο κ. Στεργίου. Όπως λέει, αυτήν την ενδεχόμενη καθυστέρηση είναι πιθανό να προκαλέσει η αβεβαιότητα που δημιουργεί ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Σημειώνεται ότι είχε δημιουργηθεί η προσδοκία ότι μετά το πρώτο τρίμηνο του 2026 θα υπογράφονταν συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε πολλούς επαγγελματικούς κλάδους.

«Αποτελεί ένα πιθανό σενάριο το ενδεχόμενο, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, να μην προσωρήσουμε αυτό το διάστημα στην υπογραφή περισσότερων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και να σημειωθούν καθυστερήσεις σε αυτό το ζήτημα. Μέχρι στιγμής και μετά τη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων έχουν υπογραφεί δύο κλαδικές συμβάσεις και είναι αναγκαίο να αυξηθεί ο αριθμός τους. Δυστυχώς, πολλοί φοβούνται, μέσα στους οποίους είμαι και εγώ ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι θα μείνουν καθηλωμένοι στον κατώτατο μισθό. Όμως, αυτός θα πρέπει να ξεκινάει πάνω από τα 920 ευρώ, ποσό που θα φτάσει την 1η Απριλίου μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης», λέει ο κ. Στεργίου.

Τέλος, ο ίδιος αναφέρει ότι ο στόχος θα πρέπει να είναι να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση που έχει δημιουργηθεί σε σύγκριση με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας των προηγούμενων χρόνων. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «πρέπει να επανακάμψουμε, για να καλύψουμε την υστέρηση στις συλλογικές διαπραγματεύσεις».

Πηγή: Ethnos.gr