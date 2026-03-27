Με αναμμένο φακό εγκλωβίστηκε ο δύτης στο Πηγάδι του Διαβόλου - Πώς θα γίνει η ανάσυρσή του (vid)

Παρά τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί για τον 34χρονο δύτη στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, τα ακριβή αίτια του θανάτου παραμένουν άγνωστα.

Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς και η εξέταση του καταδυτικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούσε τη μοιραία στιγμή.

Το πτώμα του του εντοπίστηκε στο ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο, το οποίο είναι γνωστό ως "Πηγάδι του Διαβόλου". Παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αφήσει αναμμένο τον φακό του -στοιχείο που πιθανόν βοήθησε στον εντοπισμό του- δεν κατάφερε να ξεφύγει από τα ισχυρά υποθαλάσσια ρεύματα που τον παγίδευσαν.

Ο άτυχος άνδρας είχε ξεκινήσει κατάδυση το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής 22/3, μαζί με ένα ακόμα άτομο (έναν 27χρονο φίλο του), ωστόσο φαίνεται πως παρασύρθηκε από τα έντονα ρεύματα και εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του υποθαλάσσιου τούνελ. Από εκείνη τη στιγμή σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε μια δύσκολη επιχείρηση εντοπισμού από έμπειρους σπηλαιοδύτες και το Λιμενικό Σώμα.

Η ανάσυρσή του, σύμφωνα με το Star, αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου, από εξειδικευμένη ομάδα πέντε σπηλαιοδυτών, σε μια επιχείρηση που χαρακτηρίζεται εξαιρετικά απαιτητική και επικίνδυνη. Οι συνθήκες στο συγκεκριμένο σημείο είναι ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς συνδυάζονται ισχυρά υποθαλάσσια ρεύματα, στενότητα χώρου και σχεδόν μηδενική ορατότητα.

Η επικινδυνότητα της αποστολής για ανάσυρσή του

Από τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιούνται ενέργειες για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια για τους δύτες. Συγκεκριμένα, τοποθετούνται ειδικοί πάσσαλοι και μεταλλικές κατασκευές, πάνω στις οποίες θα δεθούν σκοινιά υψηλής αντοχής. Μέσω αυτών, οι δύτες θα μπορούν να κινηθούν με μεγαλύτερη σταθερότητα μέσα στο επικίνδυνο σπήλαιο, αλλά και να ανασύρουν τη σορό.

Τα σκοινιά θα χρησιμοποιηθούν τόσο για την ασφαλή μετακίνηση των δυτών όσο και για την ανάσυρση του άτυχου 34χρονου, καθώς τα ρεύματα στο οριζόντιο τμήμα του σπηλαίου είναι εξαιρετικά ισχυρά και μπορούν να αποβούν μοιραία ακόμη και για έμπειρους επαγγελματίες.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν προσωπικά αντικείμενα του δύτη, όπως φιάλη οξυγόνου, ένα πέδιλο, το υποβρύχιο σκούτερ που χρησιμοποιούσε, καθώς και κάμερα τύπου GoPro.

Το γεγονός ότι ο φακός του βρέθηκε αναμμένος, ενισχύει το σενάριο ότι είτε προσπαθούσε να προσανατολιστεί, είτε να σηματοδοτήσει τη θέση του, χωρίς όμως να καταφέρει να διαφύγει.

Πηγή: thetoc.gr