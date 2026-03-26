Βουλιαγμένη: Κατέγραψε τον θάνατό του ο 34χρονος δύτης - Τα 3 πιθανά σενάρια για το πώς εγκλωβίστηκε

Τραγικό τέλος έλαβε και επίσημα, η επιχείρηση εντοπισμού του 34χρονου δύτη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί, όταν έκανε κατάδυση στο «Πηγάδι του Διαβόλου».

Η σορός του 34χρονου, έπειτα από μια επιχείρηση - μαμούθ που «χτένιζε» το σημείο, εντοπίστηκε στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης και συγκεκριμένα, μέσα σε μεγάλο βάθος, στο «Πηγάδι του Διαβόλου». Η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του δεν πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα, καθώς απαιτείται ειδικός σχεδιασμός λόγω των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών στο σημείο. Σύμφωνα με το Action24 αυτό αναμένεται να γίνει το Σάββατο.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι δύτες κατά την επιχείρηση για τον εντοπισμό του 34χρονου βρήκαν την κάμερα που είχε πάνω του και η οποία έχει καταγράφει τη διαδρομή αλλά και τις προσπάθειες του δύτη να βγει στην επιφάνεια.

Τα τρία επικρατέστερα σενάρια

Οι αρχές εξετάζουν τρία βασικά σενάρια για την τραγωδία, με όλα να σχετίζονται με τα θαλάσσια ρεύματα και τον πιθανό εγκλωβισμό του δύτη σε στενό πέρασμα λόγω αποπροσανατολισμού σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας.

Το πρώτο -και επικρατέστερο- σενάριο αφορά τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα της περιοχής. Έμπειροι δύτες επισημαίνουν ότι μπορούν να παρασύρουν ακόμη και καλά εκπαιδευμένους καταδύτες σε μεγαλύτερα βάθη, οδηγώντας τους ανεξέλεγκτα προς το εσωτερικό του σπηλαίου και καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την επιστροφή.

Το δεύτερο ενδεχόμενο σχετίζεται με πιθανό εγκλωβισμό σε κάποιο από τα στενά περάσματα ή τις σήραγγες. Η πολύπλοκη γεωμορφολογία του σπηλαίου, με περιορισμένα ανοίγματα και απότομες εναλλαγές κατεύθυνσης, μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε παγίδα, ιδίως σε περίπτωση απώλειας προσανατολισμού ή εισόδου σε άγνωστο τμήμα.

Το τρίτο σενάριο εξετάζει τον αποπροσανατολισμό σε συνδυασμό με την εξάντληση. Αν και ο 34χρονος διέθετε εξοπλισμό με επαρκή παροχή οξυγόνου για αρκετές ώρες, καθώς και υποβρύχιο σκούτερ, οι συνθήκες στο εσωτερικό του σπηλαίου αυξάνουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και αέρα. Η περιορισμένη ορατότητα και η πίεση από τα ρεύματα εντείνουν τον κίνδυνο λαθών.

Ενδεικτική της δυσκολίας της επιχείρησης είναι η ανεύρεση αντικειμένων που αποδίδονται στον δύτη, όπως μέρος του εξοπλισμού και ένα βατραχοπέδιλο, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι η πορεία του στο σπήλαιο εξελίχθηκε ανεξέλεγκτα.

Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο 34χρονος πραγματοποίησε κατάδυση στην περιοχή μαζί με ακόμη έναν δύτη. Λίγο αργότερα, ο συνοδός του βγήκε μόνος του στην ακτή και ειδοποίησε τις Αρχές, εκφράζοντας την ανησυχία ότι ο φίλος του είχε παγιδευτεί στο εσωτερικό του σπηλαίου.

Ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση με τη συμμετοχή του Λιμενικού, ειδικών μονάδων και ιδιωτών σπηλαιοδυτών, σε μια επιχείρηση που από την πρώτη στιγμή χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα δύσκολη.

Πηγή: ethnos.gr