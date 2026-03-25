Τέμπη: Αναλυτικά το κόστος της αίθουσας των 1,6 εκατ. ευρώ - Τα πόσα πήγαν... προς τα πάνω

Παραμένουν η οργή και τα ερωτήματα για τις τραγικές εικόνες που επικράτησαν τη Δευτέρα (23/3), πρώτη μέρα της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη.

Η εικόνα της αίθουσας, οι λίγες θέσεις για τους συγγενείς, οι δικηγόροι χωρίς έδρανα είναι μόλις λίγα χαρακτηριστικά στοιχεία.

«Τρία χρόνια μετά, η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό και την κοροϊδία απέναντι σε όλους τους συγγενείς. Η προσβολή της μνήμης των νεκρών μας μέσα στην ίδια τη δικαστική αίθουσα, δεν ήταν ένα ‘οργανωτικό λάθος’. Ήταν ένας συνειδητός σχεδιασμός αποκλεισμού. Η πραγματικότητα δείχνει ότι σκόπιμα απαξιώνεται η σημασία της δίκης. Η όλη προετοιμασία έχει γίνει στο γόνατο. Δαπανήθηκαν 1.200.000 ευρώ για 250 καρέκλες "στοιβαγμένες"», αναφέρει σε σημερινή (25/3) του ανακοίνωση ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων.

Το MEGA έφερε στο φως αναλυτικά το κόστος της αίθουσας που «λύγισε» μπροστά στο βάρος της δίκης.

Ενδεικτικά, για τον εξαερισμό στη δικαστική αίθουσα χρειάστηκαν 60.000€ ενώ για τον κλιματισμό 95.000€. Για 4 κλιματιστικά «ντουλάπες» 13.000€. Για τα έδρανα 15.600€, ο δικαστικός θώκος 19.000€, ενώ για το εδώλιο των κατηγορουμένων το υπουργείο Δικαιοσύνης πλήρωσε 6.500€.

Για κάθε είδος χρωματισμούς και βαψίματα από τα 40.708€ που προβλέπονταν στην αρχική σύμβαση, έφτασαν στα 75.692€. Διπλάσιο είναι και το ποσό για την εγκατάσταση πυρανίχνευσης: από τα 6.500€ της αρχικής σύμβασης, με τις αναθεωρήσεις έφτασε τα 13.000€.

Η αρχική σύμβαση που υπεγράφη το 2024 ήταν προϋπολογισμού 1,1 εκατ. ευρώ. Τελικά, με τις αναθεωρήσεις στις εργασίες, το κόστος έχει ξεπεράσει τα 1,6 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην επομένη δικάσιμη τη 1η Απριλίου στόχος είναι να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας για δικηγόρους, να βελτιωθεί το μικροφωνικό σύστημα που παρουσίαζε παρεμβολές, για τους συγγενείς να υπολογιστούν 170 θέσεις, στην επάνω και κάτω αίθουσα με οθόνες.

Πηγή: ethnos.gr