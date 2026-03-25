Βουλιαγμένη: «Πιστεύω ότι τον τράβηξε το ρεύμα» - Τι λέει δύτης που βρήκε τα λείψανα των αγνοούμενων του 1978

Χωρίς αποτέλεσμα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη που αγνοείται στα Λιμανάκια στη Βουλιαγμένη.

Οι Αρχές από την πρώτη στιγμή έδιναν μάχη με τον χρόνο σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο, με τις συνθήκες να είναι αντίξοες.

Ο 34χρονος είχε μεταβεί στην περιοχή την Κυριακή (22/03/2026) μαζί με φίλο του. Ο συνοδός του κατάφερε να βγει στην ακτή, διαπίστωσε την απουσία του και ειδοποίησε τις Αρχές και ξεκίνησε η επιχείρηση εντοπισμού του.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, δύτης που είχε συμμετάσχει σε παλαιότερη επιχείρηση στο ίδιο σημείο, όπου είχαν εντοπιστεί πνιγμένοι από το 1978, περιέγραψε τη δυσκολία της κατάδυσης.

«Ήμασταν μία ομάδα και πήραμε την απόφαση να κάνουμε τη βουτιά μήπως τους βρούμε, όντως τον έναν τον βρήκα εγώ. Αυτό που εντόπισα ήταν οστά, είχαν περάσει 9-10 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε την επικινδυνότητα της περιοχής, λέγοντας: «Είχαμε βάλει αλυσίδα και σκοινιά για να καταφέρουμε να βγούμε, είναι δύσκολο το σημείο», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην υπόθεση του 34χρονου, εκτίμησε ότι ενδέχεται να πέρασε τα προστατευτικά κάγκελα στο λεγόμενο «Πηγάδι του Διαβόλου», με αποτέλεσμα να παρασυρθεί στο εσωτερικό της υποθαλάσσιας σήραγγας.

Το συγκεκριμένο σημείο αποτελεί πόλο έλξης για δύτες λόγω της εντυπωσιακής μορφολογίας του, ωστόσο χαρακτηρίζεται εξαιρετικά επικίνδυνο, καθώς η διείσδυση επιτρέπεται μόνο έως ένα όριο.

Πηγή: iefimerida.gr