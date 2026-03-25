Σχολή στην Κρήτη έδινε πλαστά πτυχία – Συνελήφθη ο υπεύθυνος

Μια σχολή στα Χανιά εξαπατούσε συστηματικά εκατοντάδες πολίτες αφού τους παρείχε μη πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
Έπειτα από έρευνες ελεγκτών του ΔΕΟΣ και της ΑΑΔΕ, αποκαλύφθηκε η συγκεκριμένη απάτη της σχολής στα Χανιά, ενώ άλλες 5 σχολές σε Αττική και Ιωάννινα λειτουργούσαν ακριβώς έτσι.
Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, μετά από έρευνες ελεγκτών του ΔΕΟΣ και της ΑΑΔΕ, αποκαλύφθηκε η συγκεκριμένη απάτη της σχολής στα Χανιά, ενώ άλλες 5 σχολές σε Αττική και Ιωάννινα λειτουργούσαν ακριβώς έτσι.
Μάλιστα για εξαπάτηση κερδών αλλά και για παράνομα κέρδη συνελήφθη ο υπεύθυνος της επιχείρησης στα Χανιά.
Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε αποκάλυψε πως τα εμπλεκόμενα εκπαιδευτήρια αποκόμισαν παράνομα κέρδη ύψους 3,2 εκατ. ευρώ, κατά την περίοδο 2024-26.
Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις εξέδωσαν περισσότερα από 10.000 ανακριβή φορολογικά στοιχεία, αποκρύπτοντας ΦΠΑ που αγγίζει το 1,8 εκατ. ευρώ.
Συνολικά προχώρησαν σε πανελλαδικό επίπεδο 6 συλλήψεις, ανάμεσα τους διαχειριστές και υπεύθυνοι των σχολών, με την κατηγορία της κακουργηματικής απάτης και φοροδιαφυγής.
Πηγή: newsbomb.gr