Σχολή στην Κρήτη έδινε πλαστά πτυχία – Συνελήφθη ο υπεύθυνος

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε αποκάλυψε πως τα εμπλεκόμενα εκπαιδευτήρια αποκόμισαν παράνομα κέρδη ύψους 3,2 εκατ. ευρώ, κατά την περίοδο 2024-26

Μια σχολή στα Χανιά εξαπατούσε συστηματικά εκατοντάδες πολίτες αφού τους παρείχε μη πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.

Έπειτα από έρευνες ελεγκτών του ΔΕΟΣ και της ΑΑΔΕ, αποκαλύφθηκε η συγκεκριμένη απάτη της σχολής στα Χανιά, ενώ άλλες 5 σχολές σε Αττική και Ιωάννινα λειτουργούσαν ακριβώς έτσι.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, μετά από έρευνες ελεγκτών του ΔΕΟΣ και της ΑΑΔΕ, αποκαλύφθηκε η συγκεκριμένη απάτη της σχολής στα Χανιά, ενώ άλλες 5 σχολές σε Αττική και Ιωάννινα λειτουργούσαν ακριβώς έτσι.

Μάλιστα για εξαπάτηση κερδών αλλά και για παράνομα κέρδη συνελήφθη ο υπεύθυνος της επιχείρησης στα Χανιά.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε αποκάλυψε πως τα εμπλεκόμενα εκπαιδευτήρια αποκόμισαν παράνομα κέρδη ύψους 3,2 εκατ. ευρώ, κατά την περίοδο 2024-26.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις εξέδωσαν περισσότερα από 10.000 ανακριβή φορολογικά στοιχεία, αποκρύπτοντας ΦΠΑ που αγγίζει το 1,8 εκατ. ευρώ.

Συνολικά προχώρησαν σε πανελλαδικό επίπεδο 6 συλλήψεις, ανάμεσα τους διαχειριστές και υπεύθυνοι των σχολών, με την κατηγορία της κακουργηματικής απάτης και φοροδιαφυγής.

Πηγή: newsbomb.gr