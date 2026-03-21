Οι 13 διαδικτυακές εκπομπές με τους πλαστούς πίνακες - Τι «έκαψε» τον γκαλερίστα Γιώργο Τσαγκαράκη

Δεκατρείς απομαγνητοφωνημένες εκπομπές με πρωταγωνιστή τον γκαλερίστα, Γιώργο Τσαγκαράκη, το διάστημα από τις 2/9/2025 έως και τις 18/3/2026 είχαν μπει στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ και έγιναν φύλλο και φτερό από τους αξιωματικούς του Ελληνικού FBI.

Όπως περιγράφεται στην έρευνά τους στις συγκεκριμένες εκπομπές δημοπρατούσε κυρίως πλαστά έργα τέχνης αναγνωρισμένων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου κέρδους.

Ενδεικτικά μάλιστα αναφέρεται στη δικογραφία ότι μόνο από τους πίνακες, τα έργα τέχνης και τις θρησκευτικές εικόνες που εκτέθηκαν ή δημοπρατήθηκαν στις 13 εκπομπές, προκύπτει ότι η εκτίμηση του προσδοκώμενου κέρδους πλησιάζει τις 400.000 ευρώ ενώ η διαφαινόμενη τιμή κατακύρωσης αυτών που φαίνεται ότι πωλήθηκαν, ξεπερνά τις 31.000 ευρώ.

Οι Αστυνομικοί επισημαίνουν μάλιστα ότι μεταξύ των κατασχεθέντων περιλαμβάνονται και έργα τέχνης πλαστά που φαίνεται να φέρουν την υπογραφή του «Θεόφιλου», τα έργα του οποίου έχουν χαρακτηριστεί ως νεότερα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.



Το εντυπωσιακό επίσης είναι ότι έχουν κατασχεθεί και δύο όμοιοι πίνακες, οι οποίοι έχουν την υπογραφή της αναγνωρισμένης ζωγράφου «Αλταμούρα» και πολλά από τα έργα που κατασχέθηκαν ταυτοποιούνται με αυτά που φαίνεται να δημοπρατούσε στις 13 επίμαχες εκπομπές.

Η καταγγελία του Κύπριου Βυζαντινολόγου

Οι αστυνομικοί επίσης περιγράφουν πώς ξεκίνησαν να ερευνούν την υπόθεση όταν έφτασε μια καταγγελία μέσω mail από έναν Κύπριο Βυζαντινολόγο που ανέφερε ότι η γκαλερί Τσαγκαράκης δημοπρατεί προς πώληση έργα καταφανώς πλαστά και ευτελούς αξίας.

Επίσης, άλλο mail που έφτασε στη συγκεκριμένη υπηρεσία ανέφερε ότι ετοιμαζόταν επίσης να δημοπρατήσει ένα Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, τυπωμένο στη Βενετία με τιμή εκκίνησης 8 έως 12 χιλιάδες ευρώ. Μάλιστα στο συγκριμένο mail κατέληγε ότι επρόκειτο για συλλεκτικό και μοναδικό αντικείμενο.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του γκαλερίστα στη Βουλιαγμένη Αττικής τον ρώτησαν που βρίσκεται το Ιερό Ευαγγέλιο και εκείνος απάντησε ότι δεν ήταν εκείνη τη στιγμή στην κατοχή του και θα ενημέρωνε μία υπάλληλό του να το φέρει. Πράγματι λίγο αργότερα έφτασε η υπάλληλος και πάνω της βρέθηκαν 13.800 ευρώ και το Ιερό Ευαγγέλιο.

Πηγή: cnn.gr