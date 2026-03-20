Συνελήφθη ο Γιώργος Τσαγκαράκης μετά την έφοδο του ελληνικού FBI στην γκαλερί του, βρέθηκαν πλαστοί πίνακες

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από ανάρτηση του γνωστού γκαλερίστα στα κοινωνικά δίκτυα με την οποία ανακοίνωνε ότι πουλάει ένα Ευαγγέλιο που χρονολογείται από το 1745 και ερευνάται η γνησιότητά του.

Έφοδο στην αποθήκη της γκαλερί του Γιώργου Τσαγκαράκη στο Ελληνικό πραγματοποίησαν σήμερα (20/3) στελέχη του ελληνικού FBI.

Οι αστυνομικοί μετά την έρευνα συνέλαβαν τον γκαλερίστα που πλέον οδηγείται στην Ασφάλεια. Καλά ενημερωμένες πηγές ανέφεραν στο protothema.gr πως, από την έρευνα των αστυνομικών, έχουν εντοπιστεί πλαστοί πίνακες καθώς και αρκετά μετρητά. Πλέον θα ακολουθήσει έρευνα τόσο στην γκαλερί, όσο και σε άλλους αποθηκευτικούς χώρους του επιχειρηματία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή για την έρευνα στάθηκε μια ανάρτηση του γκαλερίστα στα κοινωνικά δίκτυα με την οποία ανακοίνωνε ότι πουλάει ένα Ευαγγέλιο που χρονολογείται από το 1745 και προέρχεται από τη Βενετία. Να σημειωθεί ότι και το Ευαγγέλιο ελέγχεται ως προς τη γνησιότητά του.

Πηγή: protothema.gr