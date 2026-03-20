Μπαράζ σεισμών μεταξύ Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων – 4,6 Ρίχτερ ο μεγαλύτερος

Απανωτοί σεισμοί σημειώθηκαν μετά τις 11 το πρωί της Παρασκευής (20.03.2026) στην Ήπειρο και συγκεκριμένα σε Ιωάννινα και Θεσπρωτία.

O πρώτος σεισμός που σημειώθηκε στις 11.05 το πρωί είχε μέγεθος 4,6 Ρίχτερ με το επίκεντρό του να είναι 10 χιλιόμετρα βόρεια βορειοανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων πολύ κοντά και στη Θεσπρωτία.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 20,3 χιλιόμετρα. Η δόνηση είχε διάρκεια, περιλάμβανε βουή και έγινε πολύ αισθητή σε περιοχές της Ηπείρου, αλλά και του Ιονίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ο σεισμός έγινε σε απόσταση 322 χλμ. ΒΔ των Αθηνών.

Ακολούθησε στις 11.40 σεισμός 4,5 Ρίχτερ στα σύνορα Θεσπρωτίας – Ιωαννίνων. Το επίκεντρο εντοπίζεται 12 χιλιόμετρα βόρεια βορειοανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων και το εστιακό βάθος ήταν 19,2 χιλιόμετρα.

Ο τρίτος σεισμός έγινε στις 11.50 και πάλι στην ίδια περιοχή και είχε μέγεθος 3,9 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές, ωστόσο οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε εγρήγορση και να τηρούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Τις τελευταίες ημέρες η συγκεκριμένη περιοχή έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα και στους κατοίκους υπάρχει μεγάλη ανησυχία.



Πηγή: newsit.gr