Πιτσιρικάδες στην Πάτρα έφαγαν τούμπα με πατίνι σε ζωντανή μετάδοση ρεπορτάζ για τα ατυχήματα (vid)

Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης και την ώρα που ο δημοσιογράφος συνομιλούσε με μια γυναίκα, η οποία εξηγούσε πώς είχε πέσει με το ποδήλατό της στο ίδιο σημείο, εξαιτίας των γραμμών του τρένου που διασχίζουν τον δρόμο, η ρόδα του πατινιού των δύο νεαρών σφήνωσε μέσα στις ράγες, με αποτέλεσμα να χάσουν τον έλεγχο και να πέσουν στο οδόστρωμα.
O ρεπόρτερ Γιάννης Πομώνης, αφού βεβαιώθηκε ότι τα παιδιά ήταν καλά στην υγεία τους, έσπευσε να δικαιολογηθεί και να τονίσει ότι το σκηνικό δεν ήταν σκηνοθετημένο.
Πηγή: newsbeast.gr