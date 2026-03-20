Ποιος ξυλοκόπησε άγρια την 24χρονη στη Βέροια - Λύση στο μυστήριο ψάχνει η ΕΛΑΣ και αποκλείει τη ληστεία

Απαντήσεις σε μια περίεργη υπόθεση αναζητούν οι Αρχές καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν πολλά στοιχεία για το πώς μια 24χρονη βρέθηκε άγρια χτυπημένη σε πυλωτή πολυκατοικίας στη Βέροια.

Η κοπέλα εντοπίστηκε την Τρίτη αναίσθητη με εμφανή σημάδια από ξυλοδαρμό στο σώμα και στο πρόσωπό της και διακομίστηκε στο νοσοκομείο της πόλης, ωστόσο οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά της στη Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο «Παπαγεωργίου».

Σύμφωνα με την Κωνσταντία Δημογλίδου, η αστυνομία αποκλείει το ενδεχόμενο να πρόκειται για ληστεία καθώς όπως είπε στο Mega «στην κατοχή της βρέθηκαν κανονικά τα προσωπικά της αντικείμενα, κάποια χρήματα και το κινητό της τηλέφωνο.

Ερευνάται το κινητό της τηλέφωνο για να δούμε αν θα μπορέσει να μας δώσει κάποιο στοιχείο με ποιον μπορεί να συναντήθηκε πριν βρεθεί στο συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που προσπαθούν να ερευνήσουν οι αστυνομικοί. Βέβαια είναι αρκετά σκοτεινό το σημείο και αρκετά μακριά οι κάμερες από τις οποίες έχουμε υλικό στην κατοχή μας. Θα προχωρήσει κανονικά η έρευνα».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ «σε πολλές περιπτώσεις, είμαστε συγκρατημένοι επειδή δεν θέλουμε να δώσουμε στοιχεία και ουσιαστικά να ενημερώσουμε τους δράστες. Θα κάνουμε κακό στην έρευνα. Υπάρχουν καταθέσεις που ακολουθούν οι αστυνομικοί για να οδηγηθούμε στο με ποιον μπορεί να συναντήθηκε πριν συμβεί το περιστατικό και να κατέληξε τόσο χτυπημένη».

Η νεαρή κοπέλα δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή της ιδιαίτερα κρίσιμη.

Πηγή: ethnos.gr