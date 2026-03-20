Θρίλερ με τον θάνατο του μοντέρ του Mega Κώστα Κοσμίδη - Θα γίνει και δεύτερη ΕΔΕ

Διαστάσεις θρίλερ λαμβάνει η τραγική υπόθεση με τον θάνατο του 52χρονου μοντέρ του Mega, Κώστα Κοσμίδη, λίγο μετά από την αποχώρησή του από το 1ο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης είχε δώσει αυστηρή εντολή στον διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Πειραιώς και Αιγαίου, Χρήστο Ροϊλό, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης διαλεύκανση όλης της διαδικασίας, η οποία ακολουθήθηκε από τους γιατρούς του Κέντρου στη διαχείριση του τραγικού περιστατικού.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε δώσει επίσης εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας ένορκης διοικητικής εξέτασης (ΕΔΕ) για το θέμα, κατεπείγουσα ΕΔΕ την οποία διέταξε πάραυτα ο Χρήστος Ροϊλός, και, σύμφωνα με τις πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του iefimerida, η εν λόγω κατεπείγουσα ΕΔΕ έχει ήδη ολοκληρωθεί. Αλλά εδώ ξεκινά το θρίλερ.

ΕΔΕ στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας: Αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο του Κώστα Κοσμίδη

Υπενθυμίζεται ότι ειδικευμένοι γιατροί του 1ου Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας φέρεται, σύμφωνα με τις πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του iefimerida, να έχουν τεθεί στο επίκεντρο της κατεπείγουσας ΕΔΕ για το τραγικό περιστατικό του άτυχου, Κώστα Κοσμίδη, ο οποίος είχε προσέλθει με πόνο στο στήθος, δηλαδή με υποψία εμφράγματος του μυοκαρδίου, στο Κέντρο και κατέληξε, αφού, σύμφωνα πάντα με τις πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του iefimerida, χωρίς να έχει ανευρεθεί μέχρι στιγμής τυχόν έγγραφη όσο και απολύτως απαραίτητη δήλωση της βούλησής του να αποχωρήσει οικειοθελώς από το Κέντρο, έφυγε τελικά, προκειμένου να μεταβεί σε νοσοκομείο συνοδεία συγγενών του.

Μπορεί, λοιπόν, η κατεπείγουσα ΕΔΕ στο 1ο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας για την διαλεύκανση όλων των πτυχών του τρόπου διαχείρισης του περιστατικού του Κώστα Κοσμίδη, να έχει ήδη ολοκληρωθεί και το πόρισμά της να βρίσκεται ήδη στα χέρια του διοικητή της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, ο Χρήστος Ροϊλός, όμως, επισήμανε ότι η γιατρός του ΕΣΥ, η οποία διενήργησε την ΕΔΕ, δεν απαντά, με το πόρισμά της, σε κανένα από τα κρίσιμα ερωτήματα, τα οποία επρόκειτο να απαντήσει η ίδια η διαδικασία της ΕΔΕ, με πρώτο το ερώτημα εάν οι εφημερεύοντες την μοιραία νύχτα στο 1ο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας είχαν κάνει σχετική κλήση για ασθενοφόρο στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) ή άφησαν τον ασθενή να αποχωρήσει, και μάλιστα – και εδώ είναι το δεύτερο αναπάντητο ερώτημα – χωρίς να υπογράψει το απαραίτητο έγγραφο για την αποχώρησή του με την αποκλειστικά δική του βούληση.

Έτσι, ο Χρήστος Ροϊλός έχει ήδη δώσει εντολή σε άλλον γιατρό του ΕΣΥ και διενεργείται ήδη δεύτερη, συμπληρωματική ΕΔΕ για την ίδια τραγική υπόθεση του θανάτου του Κώστα Κοσμίδη, με την ρητή απαίτηση του Χρήστου Ροϊλού η δεύτερη συμπληρωματική ΕΔΕ να έχει παραδοθεί στα χέρια του έως το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.

Και δεύτερη ΕΔΕ

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπόθεση είναι πολύ κρίσιμη, όχι μόνον γιατί ο Κώστας Κοσμίδης έχασε τελικά την ζωή του - πρώτα από όλα γι’ αυτό, φυσικά – αλλά επίσης επειδή, σύμφωνα πάντα με τις πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του iefimerida, οι υπεύθυνοι για τις αβελτηρίες στη διαχείριση του τραγικού περιστατικού, τους οποίους θα επιχειρήσει να αναδείξει η δεύτερη, συμπληρωματική ΕΔΕ, απειλούνται ακόμη και με οριστική απόλυση από το ΕΣΥ της χώρας μας, αναλόγως των διοικητικών και πειθαρχικών εξελίξεων και των αποτελεσμάτων της εν λόγω διαδικασίας της δεύτερης αυτής ΕΔΕ.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, στην εκτενή ανακοίνωσή του, την οποία είχε εκδώσει τότε, λίγο μετά από τον τραγικό θάνατο του μοντέρ του Mega, ο Χρήστος Ροϊλός, αφού είχε εκφράσει τα συλλυπητήριά του στους οικείους του θανόντος, ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, τα εξής:

“Σύμφωνα με τους εφημερεύοντες που διαχειρίστηκαν το περιστατικό, ο ασθενής προσήλθε με τους οικείους του στο Κέντρο Υγείας αναφέροντας θωρακικό άλγος.

Ακολούθησε άμεσα κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος, συμπεριλαμβανομένης διενέργειας ηλεκτροκαρδιογραφήματος, το οποίο ανέδειξε ευρήματα που έχρηζαν περαιτέρω νοσοκομειακής διερεύνησης. Σύμφωνα με τα ισχύοντα ιατρικά πρωτόκολλα, δόθηκε σύσταση για άμεση διακομιδή του ασθενούς με ασθενοφόρο σε εφημερεύον νοσοκομείο με καρδιολογικό τμήμα και εκδόθηκε σχετικό παραπεμπτικό.

Ο ασθενής, αφού ενημερώθηκε αναλυτικά για τη σύσταση, επέλεξε να αποχωρήσει οικειοθελώς, προκειμένου να μεταβεί σε νοσοκομείο με ίδιο μέσο, συνοδεία συγγενικού του προσώπου.

Από την προκαταρκτική έρευνα που έγινε και την ενημέρωση που λάβαμε από τον θεράποντα Ιατρό του θανόντος στο 1ο Κ.Υ. Σαλαμίνας, προκύπτουν ερωτηματικά για την διαχείριση του περιστατικού”.

Ο Χρήστος Ροϊλός ανέφερε, στην ίδια ανακοίνωση, με νόημα ακόμη:

“Συγκεκριμένα, κατά την ώρα του συμβάντος το βράδυ 22.56 ήταν παρόντες στο Κέντρο Υγείας 3 ειδικευμένοι ιατροί ,1 αγροτικός και 4 νοσηλευτές”.

Πηγή: iefimerida.gr