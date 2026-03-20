Θρήνος για τον 21χρονο που «καρφώθηκε» σε λεωφορείο: «Του έφυγε, δεν πρόλαβε ούτε το φρένο να ακουμπήσει»

Νεαρός πατέρας έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο μόλις στα 21 του χρόνια, μετά από σφοδρή σύγκρουση με λεωφορείο, το οποίο πήγαινε να παραλάβει μαθητές. Το θανατηφόρο τροχαίο έγινε σε δρόμο "καρμανιόλα" έξω από τον Δομοκό.

Ο άτυχος Στέλιος, που πρόσφατα είχε γίνει πατέρας, βρήκε τραγικό θάνατο μέσα στο μπλε αυτοκίνητο. Το ΙΧ του διαλύθηκε τελείως, όταν καρφώθηκε πλαγιομετωπικά σε λεωφορείο, στον δρόμο από Κορομηλιά προς Ξυνιάδα, έξω από τον Δομοκό.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που το λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο, έσπασε τα μεταλλικά προστατευτικά και κατέληξε στο χαντάκι. Όλο το μπροστινό μέρος του διαλύθηκε.

Ο οδηγός του λεωφορείου τραυματίστηκε ελαφρά. Μέσα από τον θάλαμο του νοσοκομείου, μιλώντας στο Star, είπε: "Βλέπω ένα ΙΧ. Σε κλάσματα δευτερολέπτου ερχόταν με ταχύτητα. Του έφυγε το αυτοκίνητο και ήρθε και καρφώθηκε πάνω μου. Δεν πρόλαβε ούτε το φρένο να ακουμπήσει. Στρίβω το τιμόνι δεξιά, είχα πέσει επάνω στις μπάρες ήδη και σερνόταν το λεωφορείο πάνω στις μπάρες".

Σε ερώτηση για το πόσα παιδιά θα μετέφερε, απάντησε: "Γύρω στα 20 παιδάκια. Ευτυχώς που δεν υπήρχαν και τα παιδάκια μέσα".

Το δυστύχημα συνέβη στις 6:45 το πρωί της Πέμπτης 19/3. Αμέσως στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, αλλά και η Πυροσβεστική που απεγκλώβισε χωρίς τις αισθήσεις του τον άτυχο οδηγό του αυτοκινήτου.

Ο 21χρονος είχε παντρευτεί νέος και είχε ένα παιδάκι ενός έτους. Δούλευε στα φωτοβολταϊκά για να ζήσει την οικογένειά του, όπως ανέφερε ο θείος του στον τηλεοπτικό σταθμό.

"Ήταν οικογενειάρχης. Σηκωνόταν το πρωί, πήγαινε στη δουλειά, γυρνούσε το μεσημέρι σπίτι του. Τον βλέπεις τον δρόμο, δεν χρειάζεται… Είναι σαν να πατάς σε πάγο επάνω", πρόσθεσε.

Το σημείο είναι "καρμανιόλα". Το 2021 μια οικογένεια ξεκληρίστηκε, όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με βυτιοφόρο. Ένα αντρόγυνο με την κόρη τους είχαν σκοτωθεί ακαριαία.

Η εξόδιος ακολουθία του 21χρονου θα γίνει την Παρασκευή 20/3 στις 3 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στον Παλαμά Δομοκού, όπου διέμενε με την οικογένειά του.

Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα - Άμορφη μάζα έγινε το αυτοκίνητο του 21χρονου

Ο Στέλιος ξεκίνησε νωρίς το πρωί, όπως κάθε μέρα, να πάει στη δουλειά του. Στις 6:50, σε ένα σημείο του δρόμου, μεταξύ Κορομηλιάς και Ξυνιάδας, έχασε τον έλεγχο από την ολισθηρότητα (έβρεχε), με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με λεωφορείο του ΚΤΕΛ, που πήγαινε να παραλάβει μαθητές από τα κοντινά χωριά για να τους πάει στο σχολείο της Ομβριακής.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου του 21χρονου διαλύθηκε κυριολεκτικά. Τη σφοδρότητα της σύγκρουσης μαρτυρά και η εικόνα του λεωφορείου, το οποίο βγήκε σχεδόν εκτός δρόμου, ενώ έχει υποστεί και σοβαρές υλικές ζημιές.

Δυστυχώς, ο νεαρός πατέρας βρήκε τραγικό θάνατο επί τόπου, με τους πυροσβέστες να καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια να τον απεγκλωβίσουν μέσα από την άμορφη μάζα των σιδερικών, του διαλυμένου αυτοκινήτου.

Πηγή: thetoc.gr