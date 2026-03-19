ΣτΕ: Παράνομη η μη ύπαρξη εναλλακτικού μαθήματος για όσους απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά

Από το 2019 ΣτΕ είχε κρίνει ότι το υπουργείο Παιδείας οφείλει να οργανώσει εναλλακτικό μάθημα για τους μαθητές που δεν παρακολουθούν Θρησκευτικά.

Με δύο αποφάσεις του το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) υποχρεώνει το υπουργείο Παιδείας να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή εναλλακτικού μαθήματος αντί των Θρησκευτικών για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που το επιθυμούν.

Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε ότι η μέχρι σήμερα αδράνεια της διοίκησης συνιστά παράνομη παράλειψη, καθώς δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για την απρόσκοπτη διδασκαλία του εναλλακτικού μαθήματος.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η υποχρέωση αυτή αφορά άμεσα το τρέχον σχολικό έτος 2025-2026 και επεκτείνεται στα επόμενα.

Το ΣτΕ ζητά την άμεση έκδοση όλων των απαιτούμενων υπουργικών αποφάσεων που θα ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία του μαθήματος, την ανάθεση της διδασκαλίας του σε εκπαιδευτικούς κατάλληλων ειδικοτήτων, την ένταξή του στο ωρολόγιο πρόγραμμα, καθώς και την αξιοποίηση ψηφιακών μέσων και τηλεδιδασκαλίας όπου αυτό είναι αναγκαίο. Στόχος είναι να διασφαλιστεί στην πράξη ότι οι μαθητές που απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά θα έχουν ισότιμη εκπαιδευτική εναλλακτική.

Η υπόθεση αποτελεί συνέχεια μιας μακράς δικαστικής διαδρομής. Από το 2019, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας είχε κρίνει ότι το υπουργείο Παιδείας οφείλει να οργανώσει εναλλακτικό μάθημα για τους μαθητές που δεν παρακολουθούν Θρησκευτικά, θέτοντας μάλιστα σαφές χρονικό όριο για την προετοιμασία του έως το τέλος του σχολικού έτους 2022–2023, ώστε να εφαρμοστεί από το 2023–2024.

Ωστόσο, η υποχρέωση αυτή δεν υλοποιήθηκε, γεγονός που οδήγησε σε νέες προσφυγές από γονείς και μαθήτριες. Με τις αποφάσεις 2417 και 2418 του 2025, το ΣτΕ έκανε δεκτές τις αιτήσεις ακύρωσης, επιβεβαιώνοντας εκ νέου την ευθύνη της διοίκησης για την καθυστέρηση. Με τις πρόσφατες αποφάσεις, το δικαστήριο επανέρχεται και αναπέμπει την υπόθεση στο υπουργείο Παιδείας, ζητώντας πλήρη συμμόρφωση χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις. Το στίγμα που δίνεται είναι σαφές: η παροχή εναλλακτικού μαθήματος δεν αποτελεί διοικητική επιλογή, αλλά υποχρέωση που συνδέεται με τη διασφάλιση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση.

Πηγή: ethnos,gr