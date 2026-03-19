Έφυγε από τη ζωή ο «σοφέρ» του Ανδρέα Παπανδρέου - Ποιος ήταν ο Κώστας Μαρκάκης

Ένας άνθρωπος που έζησε από πολύ κοντά τον Ανδρέα Παπανδρέου καθώς ήταν ο οδηγός του από την εποχή του ΠΑΚ και μετέπειτα κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ, έφυγε από τη ζωή!

Πρόκειται για τον Κώστα Μαρκάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης, στο σπίτι του στο Ηράκλειο Κρήτης, ύστερα από ένα πρόβλημα υγείας που παρουσιάστηκε μετά από επέμβαση.

Όπως αναφέρει το patris.gr, ο οργανισμός του σχεδόν κατέρρευσε πριν από 15 ημέρες και δεν επανήλθε ποτέ.

Ο ανεπίσημος «σοφέρ»

Ο Κώστας Μαρκάκης ήταν ο «σοφέρ» του Παπανδρέου στο Λονδίνο, όχι επίσημα, αλλά έτσι τον έλεγαν ως παρατσούκλι, λόγω του γεγονότος ότι ο Ανδρέας τον εμπιστευόταν να τον μεταφέρει όταν βρισκόταν εκεί. Αλλά όχι μόνο εκεί! Και στην Ελλάδα, την Αθήνα τότε κυρίως. Τα χρόνια του ΠΑΚ στάθηκε δίπλα του και μετέπειτα υπηρέτησε στην Ολυμπιακή Αεροπορία, στα γραφεία της εταιρείας στο Λονδίνο.

Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου ήθελε κάτι, τηλεφωνούσε σε εκείνον. «Βρες εισιτήρια, έλα να με πάρεις, να μεταφέρεις τον τάδε υπουργό ινκόγκνιτο…» και πολλές άλλες οδηγίες, που ως πιστός άνθρωπος του άλλοτε ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, εκτελούσε αγόγγυστα και φυσικά με συνέπεια και εχεμύθεια. Από το στόμα του δεν άκουγες και πολλές λεπτομέρειες για τις σχέσεις με τον Ανδρέα, μόνο θαυμασμό.

Δεν έλεγε κουβέντα για τον Ανδρέα

Όσες φορές πήγαινες να του πάρεις κουβέντα, έπαιρνε μια γλυκιά όψη και το πονηρό χαμόγελο, που καταλάβαινες ότι ήξερε περισσότερα από αυτά που άφηνε να φανούν ότι ήξερε.

Ήταν ευγενής, οξυδερκής, έξυπνος αλλά συνετός, εχέμυθος και συνεπής. Αφιέρωσε τη ζωή του στο κόμμα, χωρίς να περιμένει ανταλλάγματα και ούτε ζήτησε ποτέ, ενώ και τα τελευταία χρόνια ζούσε με την χαμηλή εθνική σύνταξη, όμως είχε τη φροντίδα και την αγάπη της συζύγου του, Ρένας Βλαχάκη.

Ο Κώστας Μαρκάκης έζησε μια μυθιστορηματική ζωή, δημιούργησε την πρώτη οικογένεια, φεύγοντας στα 20 του από την Κρήτη, και επέστρεψε 50 χρόνια μετά, για να παντρευτεί τον εφηβικό του έρωτα, που έζησε ως το τέλος μαζί του!

Η κηδεία του τελείται το μεσημέρι της Πέμπτης από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στην Αυγενική.