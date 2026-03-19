Διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση η 24χρονη που βρέθηκε ξυλοκοπημένη σε πυλωτή - Ψάχνουν τον δράστη

Διασωληνωμένη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, μια 24χρονη γυναίκα, που χθες εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη σε πυλωτή πολυκατοικίας, στη Βέροια.

Η γυναίκα δίνει «μάχη» για τη ζωή της στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, περαστικοί τη βρήκαν στην πυλωτή πολυκατοικίας (δεν ήταν σε κεντρικό σημείο) αιμόφυρτη, κάλεσαν το ασθενοφόρο και την αστυνομία, και διακομίστηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο Βέροιας, αλλά λόγω των σοβαρότατων τραυμάτων της, διακομίστηκε εν συνεχεία στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Η γυναίκα φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλά χτυπήματα κυρίως στο πρόσωπο, είναι διασωληνωμένη και η κατάστασή της παραμένει κρίσιμη.

Η αστυνομία έχει συλλέξει στοιχεία, ενώ κατά πάσα πιθανότητα αποκλείεται το στοιχείο της ληστείας, καθώς η γυναίκα είχε μαζί της το πορτοφόλι της και μένει να εντοπιστεί ο δράστης (ή οι δράστες) και να διαλευκανθεί η υπόθεση.