Πατήσια: Συνελήφθη ξανά γνωστός τράπερ μετά από καταδίωξη – Πέταξε μαχαίρι 20 εκατοστών και προσπάθησε να διαφύγει

Γνωστός τράπερ, που έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές, συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης (18/3) από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ στην περιοχή των Πατησίων, ύστερα από καταδίωξη, καθώς προσπάθησε να διαφύγει αστυνομικού ελέγχου ενώ έφερε μαχαίρι μήκους 20 περίπου εκατοστών, το οποίο πέταξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν μία μοτοσικλέτα να κινείται στην οδό Καυταντζόγλου στα Πατήσια και έκαναν σήμα στους δύο αναβάτες να σταματήσουν για έλεγχο.

Οι αναβάτες, προσποιήθηκαν ότι δεν αντιλήφθηκαν τις υποδείξεις των αστυνομικών και πάτησαν γκάζι επιχειρώντας να διαφύγουν, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους ακινητοποιούν τελικά στην οδό Δημητρίου Ράλλη, στα Πατήσια.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι δύο επιβαίνοντες φέρεται να πέταξαν ένα αντικείμενο στο οδόστρωμα, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τον έλεγχο. Όπως διαπιστώθηκε αργότερα, επρόκειτο για ένα μαχαίρι μήκους περίπου 20 εκατοστών.

Έχει ξανασυλληφθεί ο 27χρονος τράπερ από τη Θεσσαλονίκη

Τόσο ο 27χρονος τράπερ όσο και ο 26χρονος συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, καθώς και για απείθεια.

Ο 27χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς πριν δύο χρόνια είχε συλληφθεί για τον άγριο ξυλοδαρμό και τον πολύ σοβαρό τραυματισμό φοιτητή στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: enikos.gr