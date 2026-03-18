Αλεξανδρής: «Τσιλιαδόροι του Άρη ψάχνουν για οπαδούς του ΠΑΟΚ εδώ και έξι μήνες»

Τρομερές αποκαλύψεις από τον Νίκο Αλεξανδρή, που έχει αναλάβει ως νομικός συμπαραστάτης του πατέρα του δολοφονημένου Κλεομένη.

Όσα είπε στο MEGA:

«Τσιλιαδόροι της συγκεκριμένης ομάδας κυκλοφορούν σε όλες τις ηλικίες στη Θεσσαλονίκη και ψάχνουν εδώ και έξι μήνες οπαδούς του ΠΑΟΚ για να τους πλακώσουν στο ξύλο, είναι πλήρως επιβεβαιωμένη πληροφορία».

Σχολιάζοντας, επίσης, τα όσα κατέθεσε στην ανακρίτρια ο 23χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Κλεομένη, ο κ. Αλεξανδρής εξέφρασε την έντονη αντίδρασή του, λέγοντας:

«Ειλικρινά ντρέπομαι ως άνθρωπος να ακούω αυτά τα πράγματα. Πρώτον δεν υπήρχε κανένα σφυρί, δεύτερον δεν υπήρχε κανένα μαχαίρι, ένα και μόνο μαχαίρι είναι από τον δράστη. Ο άνθρωπος στον οποίο τηλεφώνησε ο δράστης -όπως λέει- είναι σημαντικότατος παράγοντας της Θεσσαλονίκης, άμεσα συνδεδεμένος με ένα θέμα που αποκαλύψατε στην αρχή της εκπομπής σας, αυτό αποδεικνύεται ξεκάθαρα».