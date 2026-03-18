Η «κυρία Μαρία του ισογείου»: Η γυναίκα που ζούσε με 370 ευρώ τον μήνα έπρεπε να πεθάνει για να γίνει viral

Είναι ιστορίες που διαδίδονται πολύ γρήγορα στα social media κεντρίζουν το ενδιαφέρον του κόσμου, προκαλούν συγκίνηση, στεναχώρια, απορία, οργή. Αλλά την επόμενη μέρα ξεχνιούνται και μένουν οι πρωταγωνιστές τους να παλεύουν μόνοι σε καταστάσεις που δεν αξίζουν σε κανέναν.

Μια τέτοια γυναίκα ήταν η Μαρία, που έγινε γνωστή ως «κυρά Μαρία» μέσα από μια ανάρτηση του κ. Δημήτρη Γιάννου. Η Μαρία του ισογείου έφυγε από καρκίνο παλεύοντας να ζήσει με τα 370 σύνταξης που της έδινε το κράτος χωρίς να ντρέπεται κανείς γι' αυτό και με τη βοήθεια του κοινωνικού παντοπωλείου. Κι όπως λέει ο κ. Γιάννου, ήταν η πρώτη που τακτοποιούσε τις υποχρεώσεις της κι αυτή που φρόντιζε να φροντίζει τους άλλους...

Σαν την κυρά Μαρία του ισογείου υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί έξω. Αόρατοι όσο ζουν, γίνονται viral αν κάποιον αγγίζει το «αντίο» τους...

Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιάννου

Έφυγε σήμερα μια Κυρία που έμενε στο ισόγειο της πολυκατοικίας μας.

Φτωχή και μόνη, βασανισμένη από τους εφιάλτες της, αλλά μορφωμένη, αξιοπρεπής και περήφανη, κοντούλα αλλά με τεράστιο μέγεθος.

Ζούσε με σύνταξη 370€, σε σπίτι που πλήρωνε ενοίκιο 170€ τον μήνα και με προμήθειες από το κοινωνικό παντοπωλείο.

Όμως έτρεχε πρώτη για πληρωμή των κοινόχρηστων, καθάριζε και κρατούσε καθαρή την πολυκατοικία γιατί έτσι ένιωθε χρήσιμη, ήταν πάντα τυπική στις υποχρεώσεις της (γράφοντας τα έξοδα της κ γνωρίζοντας τι πρέπει να κάνει για να επιβιώσει..), άνθρωπος που ανταπέδιδε αμέσως την προσφορά σου, φύλακας της εισόδου, με ενδιαφέρον για το ποιος μπαίνει μέσα και αν τα παιδιά μας ήταν ασφαλή.

Σε έπαιρνε τηλέφωνο με το παραμικρό, όταν νόμιζε ή υποψιαζόταν ότι μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα στο σπίτι, στα παιδιά μας και σε εμάς.

Τα τελευταία χρόνια χτυπήθηκε από τον καρκίνο, το ΚΕΠΑ την έκρινε με αναπηρία 67% και έτσι πήρε ένα βοήθημα, μικρό αλλά σημαντικό για την επιβίωση της.

Το κοινωνικό μας κράτος, το Σεπτέμβριο της το έκοψε γιατί οι θεραπείες είχαν πάει καλά και έτσι έκρινε ότι αυτή η μοναχική, άρρωστη και πάμφτωχη γυναίκα μπορούσε να ζήσει και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της με τα 370€ τον μήνα.

Από τον Δεκέμβριο η κατάσταση της χειροτέρεψε, αλλά αυτή συνέχισε με υπερηφάνεια να ζει ( όπως έμαθε… Πριν μια βδομάδα μπήκε στο νοσοκομείο, προχθές μίλησε με τη γυναίκα μου στο τηλέφωνο και της είπε «κ Λίνα ακόμη έχω στο στόμα μου τη γεύση από τις τηγανητές που μου έφερες τις προάλλες…»

Σήμερα η κ ΜΑΡΙΑ πέταξε ψηλά, μακριά από έναν κόσμο απάνθρωπο, χωρίς αλληλεγγύη, συναίσθηση και ευαισθησίες. Μακριά από έναν κόσμο γεμάτο ιδιοτέλεια, επιτήδειους, υποκριτές και καιροσκόπους.

Καλό ταξίδι κ Μαρία μας, θα μας λείψεις περισσότερο απ’ ότι περιμέναμε. Ήσουν ένα μεγάλο μάθημα ζωής και αξιοπρέπειας!

Σε ευχαριστούμε για όλα.