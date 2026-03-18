Τι είναι το spice, το ναρκωτικό που θερίζει στις πιάτσες παγκοσμίως -Αμέτρητοι οι θάνατοι, αλλά και οι νοσηλείες

Πρόκειται για το ναρκωτικό που “θερίζει” το τελευταίο χρονικό διάστημα τις “πιάτσες” των χρηστών ναρκωτικών, κυρίως διεθνώς, αλλά και στη χώρα μας, με ακαταμέτρητους αιφνιδίους θανάτους εξαιτίας “υπερβολικής” δόσης: Το spice...

Eξαιτίας των χημικών συστατικών του, η επίδραση του Spice, γνωστό και ως Κ2, στον οργανισμό είναι άμεση όπως και ο εθισμός ενός χρήστη.

Σύμφωνα με όσα εξηγεί σήμερα στο iefimerida.gr ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) και εθνικός συντονιστής της χώρας μας για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών και των υπολοίπων εξαρτήσεων, Αθανάσιος Θεοχάρης, “διεθνώς έχουν αναφερθεί εκατοντάδες θάνατοι και χιλιάδες νοσηλείες, οφειλόμενες σε τοξίκωση από spice. Στην Ιρλανδία έχουν αναφερθεί περιστατικά νοσηλειών μετά τη χρήση του μέσω ατμίσματος. Μετά από καπνιστή χρήση έχουν αναφερθεί περιστατικά δηλητηρίασης, αναπνευστικής ανεπάρκειας και θανάτων”.

Ο Αθανάσιος Θεοχάρης αναφέρει επίσης στο iefimerida.gr ότι το Spice “κυκλοφορεί σε «πιάτσες», αλλά μπορεί να αποκτηθεί και μέσω του Διαδικτύου. Συχνά διακινείται σε πράσινο φάκελο με την ένδειξη “not for human consumption”. Διακινείται ως «αρωματικό θυμίαμα ή ως «φυτικό μείγμα για κάπνισμα».

Διακινείται και μέσω εφαρμογών Διαδικτύου που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς σε εφήβους (snapchat). Από τη χρήση του έχουν αναφερθεί εμετοί, γνωσιακού τύπου συμπτώματα (δυσκολία συγκέντρωσης, διαταραχές μνήμης), επιθετική συμπεριφορά, ψυχώσεις (παραισθήσεις ψευδαισθήσεις) αναπνευστικά προβλήματα, οξεία νεφρική βλάβη , οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου.

Είναι συχνό το φαινόμενο, οι χημικές συνθέσεις να αλλάζουν συχνά, προκειμένου να διαφύγουν της απαγόρευσης. Δηλαδή, ένα πακέτο με την ονομασία “spice” μπορεί να έχει διαφορετική δραστική ουσία ή μείγμα ουσιών από ένα άλλο με το ίδιο όνομα”.

Προϊόντα αποκλειστικά εργαστηριακής χημικής σύνθεσης

Μιας και το Spice ανήκει στα συνθετικά κανναβινοειδή, ο Αθανάσιος Θεοχάρης μας εξηγεί:

“Πρόκειται για προϊόντα αποκλειστικά εργαστηριακής χημικής σύνθεσης (παράγονται σε παράνομα εργαστήρια), με δεκάδες έως εκατοντάδες φορές πιο ισχυρή δράση στους υποδοχείς CB1 συγκριτικά με την φυτική THC. Είναι πολύ πιο εθιστικά και πολύ πιο τοξικά από την THC.

Στόχος πέρα από την αυξημένη ψυχοτρόπο δράση είναι η μείωση του κόστους, η αποφυγή της συμπερίληψης τους σε κρατικούς πίνακες ναρκωτικών ουσιών και η αποφυγή των ελεγκτικών μηχανισμών. Είναι πάνω από 100 οι διαφορετικές χημικές ουσίες που έχουν χαρακτηριστεί και εξίσου πολλά και τα ονόματα με τα οποία κυκλοφορούν σε παράνομες “πιάτσες” και το διαδίκτυο (spice/K2, skunk, boom, bonzai, pot-puri, black mamba κ.λ.π.). Φέρουν φυσικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που μπορούν να διαφύγουν των τακτικών ελέγχων. Συχνά γίνεται προσθήκη-πρόσμιξη και LSD στα συνθετικά κανναβινοειδή”.

Οι επιδράσεις

Οι επιδράσεις τους ποικίλλουν ανάλογα με την ποσότητα της χρήσης, αναφέρει ο πρόεδρος του ΕΟΠΑΕ και συνεχίζει:

“Στην αρχή, με τη λήψη της ουσίας, το άτομο μπορεί να βιώνει αγωνία, αλλά μετά ευφορία. Συχνά υπάρχει αύξηση της σεξουαλικής επιθυμίας, αισθητηριακή όξυνση, μείωση συγκέντρωσης και συντονισμού κινήσεων, αλλά και υπνηλία ή αίσθημα πείνας και αίσθημα βραδύτητας του χρόνου.

Τα σωματικά συμπτώματα περιλαμβάνουν ζάλη, σύγχυση ,κόπωση, ,ναυτία, εμετούς, κεφαλαλγία, εκσεσημασμένη εφίδρωση, αιμωδίες, τρόμο άκρων ταχυκαρδία, αρτηριακή υπέρταση, διαταραχές μνήμης, ευερεθιστότητα, ψυχωσικού τύπου εκδηλώσεις (παραισθήσεις, παρανοϊκές ιδέες) αυτοκτονικές σκέψεις, , επιθετικότητα, βίαιη συμπεριφορά, επιληπτικές κρίσεις. Μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή τοξίκωση, με καρδιαγγειακά προβλήματα (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου), αναπνευστική καταστολή, κώμα και θάνατο”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διακίνησή τους, των συνθετικών κανναβινοειδών, δηλαδή, γίνεται μέσω της λεγόμενης παράνομης αγοράς («πιάτσες»), όπου γίνεται διανομή των εν λόγω ουσιών σε διάφορα σημεία, σε γειτονιές και σε ομάδες χρηστών. Επίσης, μπορεί να διατεθούν μέσω «κρυφών αγορών» (dark web) ή πλατφορμών που υπόσχονται διακριτική αποστολή, Σήμερα μπορεί κανείς να τα βρει όχι μόνο στο dark web, αλλά και στο κοινό διαδίκτυο. Στο εξωτερικό εκτός του διαδικτύου, σε κάποιες χώρες μπορεί κανείς να τα βρει και σε καταστήματα που πωλούν προϊόντα κάνναβης (head shops)…

Ονομασία και τιμές

Ο Αθανάσιος Θεοχάρης επισημαίνει ακόμη κάτι το πολύ εντυπωσιακό:

“Συχνά η ονομασία μπορεί να μην έχει σχέση με την πραγματική σύνθεση του περιεχομένου. Δηλαδή συχνά δεν είναι γνωστή η πραγματική σύνθεση του προϊόντος, η ποσότητα της κάθε ουσίας που περιέχει, καθώς και η δραστικότητα/τοξικότητα της ουσίας.

Οι τιμές διαφέρουν πολύ ανά περιοχή, σύνθεση, ποιότητα και ποσότητα. Κατά κανόνα τα προϊόντα συνθετικών κανναβινοειδών είναι «χαμηλού κόστους» σε σύγκριση με άλλα ναρκωτικά. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που προτιμώνται από τους χρήστες.

Συνήθως τα συνθετικά κανναβινοειδή ψεκάζονται πάνω σε φυτικό υλικό (π.χ. “φυτικά μείγματα”) ή αποξηραμένα βότανα, με σκοπό να καπνίζονται σαν την κάνναβη. Μπορεί όμως να βρεθούν και σε μορφή σκόνης ή υγρού (που μπορεί να διαλυθεί σε υγρά) επιτρέποντας τη χρήση τους μέσω ατμιστών / συσκευών vaping ή σε προσμίξεις με άλλες ουσίες.

Σε επίπεδο χρήσης, άτομα που ανήκουν σε πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (π.χ. άστεγοι, κρατουμένοι, άτομα με χαμηλό βιοτικό επίπεδο) αποτελούν τους συχνότερους χρήστες αυτών των ουσιών, πιθανώς λόγω του σχετικά χαμηλού κόστους, και επειδή η χρήση τους προσομοιάζει με την χρήση κάνναβης”.

Πηγή: iefimerida.gr