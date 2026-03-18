Η τουρκική μαφία στη Νέα Μάκρη: Οι «Ντάλτονς» του Μπογιούν κυνηγούσαν τη συμμορία του «Τσιγγάνου Ουμίτ»

Οι "Ντάλτονς" του Μπαρίς Μπογιούν, ήθελαν να σκοτώσουν τα "πρωτοπαλίκαρα" του "Τσιγγάνου Ουμίτ". Δυο από τις πιο σκληρές εγκληματικές ομάδες της Τουρκίας, επιχείρησαν να λύσουν τις διαφορές τους στη Νέα Μάκρη, σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα του Ελληνικού FBI για την εξιχνίαση της ένοπλης επίθεσης.

Για πρώτη φορά, εντός των ελληνικών συνόρων, αποτυπώνονται ίχνη κακοποιών της συμμορίας του Umit Yalcin, μίας εκ των πιο διαβόητων προσωπικοτήτων του οργανωμένου εγκλήματος της Τουρκίας.

Δύο φερόμενα μέλη αυτής της εγκληματικής ομάδας, ήταν οι στόχοι της επίθεσης στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Από τύχη, το "ραντεβού" δεν πήρε αιματηρές διαστάσεις, με τις σφαίρες των "Ντάλτονς" να πέφτουν "βροχή" απέναντι από ένα σούπερ μάρκετ.

Ο Umit, γνωστός με το προσωνύμιο "Η ελπίδα των τσιγγάνων" λόγω της σύνδεσης του με την μαφία των ρομά της Κωνσταντινούπολης, εδώ και λίγα χρόνια απασχολεί τις αρχές της Ισπανίας και του Βελγίου με κάθε λογής έκνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν στα χέρια των ελληνικών αρχών οι επιβάτες που αυτοκινήτου που δέχτηκε τις σφαίρες, συνδέονται με το εγκληματικό δίκτυο του Umit. Εξεταζόμενος πάντως από τις αρχές, ο ένας από τους δύο άνδρες αφού αναγνώρισε τους δράστες υποστήριξε ότι η σε βάρος του επίθεση αφορούσε… οικογενειακή βεντέτα στην Τουρκία.

Στην "αντίπερα όχθη", οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εστιάζουν στο τρίτο, ασύλληπτο μέλος της ομάδας των αποκαλούμενων "Ντάλτονς" που τοποθετούνται στο σημείο των πυροβολισμών.

Πρόκειται για 26χρονο Τούρκο που στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για απείθεια, παράβαση του νόμου περί όπλων και παράνομη είσοδο στη χώρα. Αναζητήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όμως τα ίχνη του έχουν χαθεί. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ο πιστολέρο, ένας ακόμα συνεργός του και το άτομο που οδηγούσε το αυτοκίνητο προσέγγισης και διαφυγής των δραστών, οι οποίοι διέμεναν σε διαμέρισμα 3ου ορόφου στην περιοχή της Ακρόπολης και σε μονοκατοικία στην περιοχή της Ραφήνας.

Η επίθεση

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στις 16:10 το απόγευμα της 3ης Μαρτίου στη συμβολή της οδού Πλαταιών με τη Λεωφόρο Μαραθώνος στη Νέα Μάκρη. Οι τρεις δράστες προσέγγισαν πεζή το γκρι ΙΧ μάρκας Audi στο οποίο επέβαιναν τα μέλη της αντίπαλης συμμορίας και οι δύο άνοιξαν πυρ στοχεύοντας το αυτοκίνητο.

Αμέσως τα θύματα ανέπτυξαν ταχύτητα και αποχώρησαν από το σημείο, ενώ οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο ΙΧ, το οποίο, λίγη ώρα αργότερα, βρέθηκε εγκαταλελειμμένο από περαστικούς στη συμβολή των Λεωφόρων Αιολίδος και Διονύσου στην περιοχή του Διονύσου.

Πηγή: thetoc.gr