Ο Άδωνις μιλά για «περισσότερο προσωπικό από ποτέ» αλλά το ΕΣΥ μαραζώνει - 20.000 κενά σε οργανικές θέσεις

Μαραζώνει το ΕΣΥ χωρίς προσωπικό αφού κάθε χρόνο αποχωρούν χιλιάδες εργαζόμενοι. Μπορεί ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης να ισχυρίζεται ότι σήμερα το ΕΣΥ έχει το περισσότερο προσωπικό από ποτέ, όμως φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι τον διαψεύδουν.

Είναι άλλωστε και ο λόγος που ξεκινά σήμερα Τετάρτη 18 Μαρτίου και συνεχίζεται την Πέμπτη 19 Μαρτίου, διήμερο κύμα κινητοποιήσεων από γιατρούς και εργαζόμενους.

Το κύμα φυγής που παρατηρείται εξάλλου τα τελευταία χρόνια οφείλεται στις κακές συνθήκες εργασίας μέσα στα δημόσια νοσοκομεία ακριβώς εξαιτίας των ελλείψεων προσωπικού, ενώ και οι χαμηλές αμοιβές δεν συμβάλλουν στο να παραμείνουν οι υγειονομικοί στο σύστημα υγείας.

Πόσοι αποχώρησαν από το ΕΣΥ

Είναι ενδεικτικό σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ ότι με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού που εκτελείται τα έτη 2024,2025 και ως εκτίμηση για το έτος 2026, αποχώρησαν 8.000 μόνιμοι υπάλληλοι από το ΕΣΥ.

Η Ομοσπονδία αναφέρει ότι με βάση τους αναχρονιστικούς οργανισμούς στα νοσοκομεία που υπάρχουν από το 2012, υπηρετούν 45.000 μόνιμοι υπάλληλοι και 25.000 συμβασιούχοι. Τα κενά σε οργανικές θέσεις είναι 20.000 συμπεριλαμβανομένων και των συμβασιούχων.

«Σήμερα στα Νοσοκομεία υπηρετούν 3.000 λιγότεροι εργαζόμενοι από την 1/1/2023» σημειώνει η Ομοσπονδία των Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία.

Οι δυσλειτουργίες στα δημόσια νοσοκομεία οφείλονται στην υποχρηματοδότηση του συστήματος υγείας, αφού με βάση τα στοιχεία, σήμερα οι δημόσιες δαπάνες για την Υγεία αγγίζουν το 5,5% του ΑΕΠ στην Ελλάδα, όταν σε άλλες χώρες της Ευρώπης κινούνται άνω του 7,5% του ΑΕΠ και πάλι αντιμετωπίζουν παθογένειες.

Πηγή: ethnos.gr